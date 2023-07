Rupperswil Würdiger Beginn eines dreitägigen Mega-Geburtstagsfests Landammann Jean-Pierre Gallati gratulierte namens der Regierung der Gemeinde «Robischwyl» zum 850-Jahr-Jubiläum.

850-Jahr-Feier Gemeinde Rupperswil: Das Jubiläums-Dorffest beginnt. Bild: Eva Wanner

Geschmückte Brunnen, Fahnen an den Laternen, liebevoll gestaltete Deko und ein grosser Festbereich. Rupperswil hat sich ganz schön herausgeputzt für seine Haupt-Geburtstagsfeier von diesem Wochenende (Programm: www.rupperswil.ch). Schon am Freitagabend feierte die Bevölkerung 850 Jahre Robischwyl. Es wurden verschiedene Aufführungen sportlicher und kultureller Natur geboten – und es wurden viele liebe Worte an das Geburtstagskind (wenn man das in diesem Alter noch so nennen kann) gerichtet.

Zuerst hatte es aber selbst etwas zu sagen: Frau Gemeindeammann Mirjam Tinner sprach namens Rupperswil zu den zahlreichen Gästen. Es hoffe auf spannende und verbindende drei Tage, sagte sie, und es sei stolz auf die Einwohnerinnen und Einwohner. Viele seien schon seit Wochen, Monaten dabei und feiern, organisieren und helfen.

«Froh wämmer singe,s’isch schön z’Robischwil»

OK-Präsident und alt Gemeindeammann Ruedi Hediger bezog seine Worte auf das Robischwilerlied, das die Primarschulkinder zum Besten gegeben hatten. Es wurde in den 50er-/60er-Jahren von alt Sekundarlehrer Jakob Fricker verfasst. «Vieles mag uns heute als sentimental, gefühlsbetont und leidenschaftlich, ja sogar kitschig erscheinen», sagte er.

Es gebe aber auch gewisse Hinweise auf die damalige Wahrnehmung und die geltenden Ideale. So heisst es etwa: «Au d’Lüt sind frei und früntli, me seit no guete Tag, und hilft am Wage stosse, wenn eine nümme mag.» Durch das Bevölkerungswachstum sei das Gesellschaftsleben anonymer, so Hediger. Er appelliere dafür, sich als Teil des Dorfes zu fühlen, die Mitmenschen wahrzunehmen und zu helfen.

Ansprache von Landammann Jean-Pierre Gallati. Bild: Eva Wanner

Ein positiver Aufruf im Lied laute: «Froh wämmer singe, s’isch schön z’Robischwil. Im Friede do läbe, das isch euses Ziel.» In diesem Sinne solle man das Dorffest miteinander erleben. «Denken Sie immer daran», so sagte Hediger, «Robischwyl feiert nicht nur, Robischwyl läbt.»

Die Glückwünsche der Regierung überbrachte Landammann Jean-Pierre Gallati. Er ging auf die (Industrie-)Geschichte der Gemeinde ein, auf Erfolgsgeschichten lokaler Firmen auch auf der internationalen Wirtschaftsbühne. Und meinte augenzwinkernd, Rupperswil sei wohl froh, keine international tätige Bank, sondern eine stabile, lokal verankerte im Dorf zu haben.

Auch Gallati hatte eine solche dabei, wenn auch eine physische, auf die man sich setzen kann. Denn das Geburtstagskind hatte sich eine Sitzbank gewünscht in Blau-Weiss, den Rupperswiler Farben. Der Wunsch wurde ihm erfüllt, das neue Sitzmöbel steht nun beim Gemeindehaus.