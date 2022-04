Rupperswil Weitere vier Mehrfamilienhäuser sind am Wiesenweg geplant 80 Wohnungen von 1,5 bis 5,5 Zimmer sollen neben der Bahnlinie entstehen. Kosten soll das grosse Bauprojekt über 22 Millionen Franken.

Zwischen Bahnlinie und Wiesenweg soll gebaut werden. Eva Wanner

Auf der einen Seite des Wiesenwegs wird schon kräftig gebaut. «Wiesenpark» heisst das Projekt laut Website des zuständigen Architekturbüros. Es entsteht ein Mehrfamilienhaus mit 28 Wohnungen.

Ganze 80 Wohnungen sollen es auf der anderen Seite des Wiesenwegs sein, der ausgangs Dorf in Richtung Möriken-Wildegg liegt. Die Baugespanne sind schon aufgestellt, das Baugesuch zum Projekt kann noch bis am 19. April in der Bauverwaltung von Rupperswil eingesehen werden.

Bauten kosten rund 22 Millionen Franken

Vier Mehrfamilienhäuser mit total 80 Wohnungen sollen demnach auf dem fast 5000 Quadratmeter grossen Areal gebaut werden. Sieben mit 1,5 Zimmern, 13 mit 2,5 Zimmern, 19 mit 3,5 Zimmern, 31 mit 4,5 Zimmern sowie zehn mit 5,5 Zimmern. Bauherrin ist die Immobilienfirma Besons AG aus Rotkreuz. Das Projekt verfasst hat die Inizia AG, ebenfalls eine Firma im Bereich Immobilien und ebenfalls mit Sitz im Kanton Zug.

Die drei Obergeschosse werden in allen vier Gebäuden identisch aussehen, das Attikageschoss wird durch Wohnungen mit grossen Terrassen abgeschlossen. Die vier Häuser werden so angeordnet, dass in der Mitte ein Innenhof entsteht.

Für die künftigen Bewohnerinnen und Bewohner soll ausserdem eine Tiefgarage mit 85 Plätzen gebaut werden, weitere acht Parkplätze sind oberirdisch geplant. Kostenpunkt des Projekts: Rund 22 Millionen Franken.

Je nach Belegung der Wohnungen könnte Rupperswil mit dieser Überbauung nochmals kräftig wachsen. Per Ende 2021 hatte die Gemeinde 5780 Einwohner. Zum Vergleich: Ende 2011 waren es noch 4206 gewesen.

Direkt an der Bahnlinie und unter Hochspannungsleitungen

Da sich das Grundstück gleich neben der Bahnlinie befindet, wurde ein Lärmgutachten in Auftrag gegeben. Auch das liegt dem Baugesuch bei; die Grenzwerte können demnach ohne Lärmschutzmassnahmen eingehalten werden.

Zusätzlich geprüft wird das Gesuch durch das kantonale Departement für Bau, Verkehr und Umwelt. Dies laut Auskunft der Rupperswiler Bauverwaltung aber nicht wegen der Häuser an sich, sondern betreffend die Bauzeit: Wegen der Nähe zur Bahnlinie und weil Stromleitungen über dem Grundstück durchführen, werden Vorschriften beispielsweise für das Aufstellen des Krans befolgt werden müssen.