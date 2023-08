Rupperswil Was sich die Anwohnerschaft von der Ferrum AG wünscht, wenn diese Rupperswil verlässt Auf keinen Fall zu wenige Parkplätze erstellen – und Grünflächen ebenfalls nicht einstampfen. An einem Workshop konnten sich Anwohnerinnen und Anwohner der Firma, die ihren Sitz nach Schafisheim verlegt, zur Zukunft des Areals äussern.

23’000 Quadratmeter gross ist das Areal der Ferrum AG in Rupperswil. Bild: Sandra Ardizzone

Was die Ferrum mache, das sei nicht selbstverständlich und das schätze sie sehr, fand eine Rupperswilerin. Genauer, eine Anwohnerin der Firma, die Maschinen für die Getränke- und Lebensmittelbranche herstellt, die Deckel auf Dosen pressen, sowie Zentrifugen. Die Frau meinte mit ihrer Aussage den Anlass vom Freitagnachmittag. Anwohnerinnen und Anwohner waren eingeladen, mit Vertretenden der Ferrum AG, der RS Properties AG, die sich um die Betriebsliegenschaften der Firma kümmert, und des Planungsbüros Metron zu diskutieren. Oder vielmehr: Wünsche anzubringen.

Denn die Ferrum wird ihren langjährigen Standort in Rupperswil aufgeben und den Schweizer Sitz ganz nach Schafisheim verlegen. Das Betriebsareal am alten Standort soll aber keine Industriebrache werden, betonte Thomas Riedener, Geschäftsführer der RS Properties AG. Im Gegenteil, das Gelände soll vielfältig genutzt werden.

Grundsätzlich sei, der Zone entsprechend, eine Mischung aus Wohnen (um die 200 Wohnungen könnten entstehen) und Gewerbe geplant. Gebaut wird nicht auf einen «Chlapf» sondern in Etappen über mehrere Jahre. «Vor 2027 fährt kein Bagger hier auf», betonte Riedener. Die Haupthalle, die rund 5000 der total 23’000 Quadratmeter einnimmt, soll nach dem Umzug nach Schafisheim 2025 zwischengenutzt werden, etwa durch Kleingewerbe.

Lieber mehr als weniger Parkplätze

Aber eben: Irgendwann wird dann gebaut. Zu drei Themenbereichen konnte sich die Anwohnerschaft äussern: Nutzungscharakter, Aussen- und Freiräume sowie Mobilität und Verkehr.

Auffallend oft und über alle drei Überthemen genannt wurden Grünflächen. Der Biodiversität und Artenvielfalt auf dem Gelände müsse Sorge getragen werden, hiess es. Ausserdem soll kein «Quartierpark» entstehen, sondern Flächen, die für alle begehbar sind, auch wenn sie nicht auf dem Areal wohnen. Grün wurde auch für die Kinder gewünscht, die ausserdem die Strecke durch das Areal weiterhin als Schulweg sollten nutzen können.

Grosses Thema war auch die Verkehrssituation. Eine Tiefgarage, wie sie vorgesehen ist, wurde begrüsst. Ganz und gar nicht hingegen der Plan der RS Properties und der Ferrum, das Areal nicht parkplatzfrei aber doch parkplatzarm zu gestalten. Sie möchten damit einen Anreiz schaffen, ÖV, Velo oder Füsse zu nutzen. Rupperswil habe schon ein Parkplatzproblem, sagten mehrere Anwesende. Es werde wild in den Quartieren parkiert, das soll nicht noch verschärft werden.

Thematisiert wurde auch der Lärm. Eine Frau meinte, die Geräusche der Ferrum heute stören sie nicht – Kindergeschrei den ganzen Tag, das würde sie aber stören. Jemand anderes meinte, eine Kindertagesstätte auf dem Areal wäre optimal. Einige fanden, der Bahnlärm störe, andere gar nicht. Die beiden Beispiele zeigen: Allen recht machen kann es die Ferrum ganz sicher nicht. Aber die Leute abholen, wie es Beat Bühlmann, Präsident des Verwaltungsrats, gewünscht hatte, das konnte sie. Erste Schritte in der Planung, in welche die Wünsche einfliessen, werden voraussichtlich an einem Workshop im Frühjahr 2024 präsentiert.