Rupperswil Und noch ein Kandidat: Zwei wollen neu in den Gemeinderat, zwei Bisherige steigen in den Ring um den Ammann Innert der Anmeldefrist sind total vier Kandidaturen eingegangen für die Rupperswiler Behörde.

Für den freiwerdenden Sitz und das Amt des Ammanns in Rupperswil gibt es mehrere Kandidaturen. Bild: Daniel Vizentini

Weil Frau Gemeindeammann Mirjam Tinner (parteilos) Ende Jahr ins Tessin auswandert, wird nicht nur ein Sitz, sondern auch die Top-Position der Rupperswiler Behörde frei. Die FDP hatte als erste ihren Kandidaten bekannt gegeben: Markus Blättler, ehemaliger CEO der SWL Energie AG mit Jahrgang 1961, möchte in den Gemeinderat.

Nun ist klar: Er hat einen Kontrahenten. Am Freitagmittag ist die Frist für die Anmeldung einer Kandidatur für den ersten Wahlgang am 22. Oktober abgelaufen. Der zweite Name auf dem Wahlzettel wird lauten: David Schenker. Er ist parteilos, hat Jahrgang 1972 und wird auf der Website der Gemeinde als Mitglied der Steuerkommission genannt.

Auch bei der Neubesetzung des Ammann-Amts haben die Rupperswilerinnen und Rupperswiler eine Auswahl. Es kandidieren zwei Bisherige: Daniel Marti (Jahrgang 1988, die Mitte) ist heute Vizeammann und würde gerne eine Position nach oben rutschen. Ebenfalls um das Amt bewirbt sich Raphael Wyder (Jahrgang 1975, SVP).

Keine Ambitionen, Ammann zu werden, haben die beiden anderen bisherigen Mitglieder des Gemeinderats: Jasmin Bühler-Hofer (FDP) sowie Fabian Wildi (parteilos). Letzterer liebäugelt aber mit dem Amt des Vizeammanns, sollte Marti zum Ammann gewählt werden.