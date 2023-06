Rupperswil So herzig kann Bevölkerungswachstum sein: Dorf begrüsst die 5999. Einwohnerin und den 6000. Einwohner Das Dorf wächst. Den jüngsten Zuwachs hat die Gemeinde offiziell begrüsst – und beschenkt.

Von links nach rechts: Tobias Haller, Noelia, Andrea Haller, Dominik Gilgen, Leandra, Luciano, Morena Cordaro. Bild: Eva Wanner

Zahlenreihen, Statistiken, Tabellen, Diagramme. Es mag inhaltlich zwar spannend sein. Das Thema Bevölkerungswachstum ist aber dennoch oft eher eine dröge Angelegenheit. Rupperswil zeigt, dass das auch ganz anders geht: Entzückend sind sie, die beiden Babys. Noelia ist Einwohnerin Nummer 5999 in der Gemeinde, Luciano Nummer 6001.

Gemeinderat und Einwohnerkontrolle haben die beiden Familien zu einem Apéro eingeladen, den Erwachsenen Blumen und Wein, den beiden Jüngsten ein Nuscheli mit Plüschtierli geschenkt. Und sie herzlich in der Gemeinde willkommen geheissen. Auch die Nummer 6000 wäre eingeladen gewesen, war aber verhindert.

«Junge Familien im alten Robischwyl»

850 Jahre alt werde das Dorf in diesem Jahr. Heute begrüssen dürfe sie «junge Familien im alten Robischwyl», sagt Frau Gemeindeammann Mirjam Tinner. Im Jahr 1173 hätte sich wohl nie jemand träumen lassen, dass man dereinst 6000 Einwohnende in der grössten Gemeinde des Bezirks Lenzburg – nach der Stadt – zählen würde.

Ende 1987 seien es noch 3000 gewesen, blickte sie zurück. Ende 2006 dann 4000, im Jahr 2014 zählte Rupperswil 5000 Einwohnende – und jetzt eben 6000. Und wie lange dauert es, bis die Nummer 7000 begrüsst werden darf? Frau Gemeindeammann Tinner zuckt mit den Schultern, das wisse sie nicht. Eine Bevölkerungsumfrage habe zwar einmal ergeben, dass die Einwohnerinnen und Einwohner sich wünschen, die 6500-Personen-Marke nicht zu überschreiten. Der Gemeinderat habe darauf aber natürlich keinen Einfluss; bauen darf, wer sich an die Regeln hält. Am Entstehen ist in Rupperswil derweil einiges an Wohnraum, und das an verschiedenen Ecken und Enden des Dorfs, dazu die Verdichtung – die Zeichen stehen definitiv weiterhin auf Wachstum.

Umso mehr, wenn man sich anhört, wie die Eltern der beiden Jubiläums-Zuwachs-Kinder von ihrer Wohngemeinde schwärmen. Vom öffentlichen Verkehr, der Nähe zu den Städten, zur Autobahn. Aber auch vom Dorf an sich mit der Aare, «es gibt hier so viele gute Sachen», sagt einer der Väter.