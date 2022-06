Rupperswil Robischwyl feiert – und hat mit seinen bald 850 Jahren auf dem Buckel auch allen Grund dazu Mehr Sponsoringbeiträge als gedacht, ein buntes Programm, das zu einem guten Teil schon steht, und lauter fröhliche Gesichter: Die Feierlichkeiten zum 850-Jahr-Jubiläum der Gemeinde im nächsten Jahr können kommen.

850 Jahre Rupperswil wird im Jahr 2023 gefeiert. Darauf stossen an OK-Präsident und alt Gemeindeammann Ruedi Hediger und OK-Vizepräsidentin und Frau Gemeindeammann Mirjam Tinner. Eva Wanner

Eigentlich könnte es morgen schon losgehen; die Organisatorinnen und Organisatoren sind so weit. Dieser Eindruck entstand beim gestrigen Partner- und Pressemeeting für die 850-Jahre-Jubiläumsfeier von Rupperswil, die im kommenden Jahr stattfindet. Beziehungsweise: die Jubiläumsfeiern.

Denn: «Wir haben beschlossen, mehrere Anlässe über das Jahr zu veranstalten, damit sicher jeder und jede etwas davon hat», sagte Mirjam Tinner, Frau Gemeindeammann und OK-Vizepräsidentin. Mehrere Anlässe mit buntem Programm; das kostet. Je 190'000 Franken haben die Einwohner- und die Ortsbürgergemeinde zugesichert, aus einem Fonds werden weitere 48'000 Franken entnommen und dann ist da noch das Sponsoring. «Wir waren von einem Beitrag von 15'000 Franken ausgegangen. Heute sind es schon gut 85'000 Franken», zeigte sich Tinner erfreut.

Dorfgeschichte, Museum und Theater

Drei Kerngruppen kümmern sich um ebenso viele Themen, erläuterte OK-Präsident und alt Gemeindeammann Ruedi Hediger. Da ist einmal die Dorfgeschichte, unter anderem wird der historische Dorfrundgang erneuert und erweitert und die Chronik neu aufgelegt. Ein weiteres Team kümmert sich um die Ausstellung im Museum, die modernisiert wird. Die dritte Arbeitsgemeinschaft arbeitet die Geschichte für die örtliche Theatergruppe Tangram auf. Sie wird der rote Faden durch das Jahr sein: An sämtlichen Anlässen werden die Schauspielerinnen und Schauspieler passend zum Thema etwas aufführen.

Das Festjahr wird so aussehen: Im Januar geht es los mit der Eröffnungsfeier, bei welcher die Geschichte von Robischwyl, wie es historisch heisst und wie es Hediger gerne nennt, vorgestellt wird. Im April findet die Vernissage für die Jubiläumsausstellung im Museum statt, im Oktober die Finissage. Im Mai sind Bevölkerung und Interessierte geladen zum «Begegnungstag Robischwiler Wald und Flur», einem Posten-Rundgang.

Vom 7. bis am 9. Juli findet der Hauptanlass statt: das Dorffest. «Wir haben rund 50'000 Franken in die Unterhaltung investiert», verriet Hediger. An der Bundesfeier wird Christoph Mäder sprechen, der Ecenomiesuisse-Präsident ist in Rupperswil aufgewachsen. 101 Jahre Kirche im Dorf – die physische, nicht die Religion an sich – wird Ende August gefeiert.

Das Jubiläumsjahr endet mit einer Schlussfeier für alle, die sich engagiert haben. Der Eindruck ist unweigerlich: Vieles steht schon, Robischwyl ist für seinen grossen Geburtstag gerüstet. Zumindest vor den Kulissen, dahinter aber finden fast wöchentlich Sitzungen in verschiedenen Bereichen statt, sagte Hediger.