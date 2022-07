Rupperswil Die Gemeinde Rupperswil will attraktivere Arbeitgeberin sein – und erneut mehr Stellenprozente beantragen Die Gemeinde Rupperswil arbeitet auf zwei Dinge hin: Erstens mehr Personal für die Verwaltung einstellen zu können, zweitens ebendiesem Personal eine attraktive Arbeitgeberin sein zu können.

Soll ein attraktiverer Arbeitsplatz werden: Die Verwaltung der Gemeinde Rupperswil. Eva Wanner

180 Stellenprozente mehr für die Verwaltung hatte der Gemeinderat dem Souverän 2021 beantragt. Lediglich 40 für die Steuer- und 20 für die Bauverwaltung hat das Volk an der Gemeindeversammlung gesprochen. «Die Arbeitslast wurde aber nicht kleiner», sagt Frau Gemeindeammann Mirjam Tinner. Deshalb mussten externe Arbeitskräfte im Stundenlohn eingestellt werden, was in mehrfacher Hinsicht nicht optimal ist. «Der Aufwand für die Einarbeitung ist beträchtlich, es findet weniger eine Identifikation statt und es ist in aller Regel teurer», so Tinner.

Der Gemeinderat habe sich deshalb an seiner Klausurtagung intensiv mit seiner Rolle als Arbeitgeber und damit verbunden mit dem Thema Aufstockung der Stellenprozente auseinandergesetzt. Das Gremium kam zum Schluss, dass die externe Beratungsfirma BDO AG eine Verwaltungsanalyse erstellen soll – erneut. Aus jener von 2020 waren zwar sehr viele Punkte übernommen worden; den Personalmangel gelöst hätte aber nur eine Aufstockung der Stellenprozente um mehr, als es der Souverän genehmigt hatte. Die Firma soll dem Gemeinderat den aktuellen Entwicklungsstand aufzeigen und ihm etwas in die Hand geben, das dieser dem Volk präsentieren kann. «Vorgängig würden wir vielleicht einen öffentlichen Infoanlass durchführen, sicher aber Kommissionen und Parteien frühzeitig informieren», sagt Tinner.

Mehr Ferien und Teilzeitarbeit ermöglichen

Auch auf die andere Seite will die Gemeinde etwas unternehmen: Sie möchte eine attraktivere Arbeitgeberin werden. Zwar sei die Fluktuation, die in Rupperswil stattfinde, nicht überdurchschnittlich. Trotzdem habe man sich auf die Fahne geschrieben, das Personal besser binden zu können. «Mit jedem Abgang geht Wissen verloren und einen Ersatz zu finden, ist, nicht zuletzt aufgrund des Fachkräftemangels, aufwendig», sagt Frau Gemeindeammann.

Und nennt ganz praktische Beispiele für Änderungen wie etwa, dass Stehpulte angeschafft werden. Mit dem Vier-Millionen-Umbau des Gemeindehauses, dessen Projektierung der Souverän zugestimmt hat, wird ausserdem am Klima im Gebäude und an der Raumaufteilung gefeilt. Es zählen aber auch andere weiche Faktoren, bei denen Rupperswil anderen hinterherhinke: «Aktuell haben Gemeindeangestellte bis zum 40. Altersjahr noch vier Wochen Ferien, das soll sich ändern. Und es soll möglich sein, in Teilzeit zu arbeiten.» Womit sie zufrieden sind, womit nicht und was sie sich wünschen, das sollen Angestellte der Gemeinde Rupperswil bald in einem Briefkasten im Haus deponieren können – anonym oder nicht, wie sie das möchten.