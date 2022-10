Rupperswil Neue Wohnüberbauung «Obstgarten»: An der Obermatt fährt der Bagger auf Sechs Reiheneinfamilienhäuser sowie ein Mehrfamilienhaus mit 28 Mietwohnungen werden in idyllischer Umgebung in Rupperswil realisiert. Der Baustart für die neue Wohnüberbauung «Obstgarten» ist erfolgt.

Die neue Wohnüberbauung entsteht auf dem Grundstück an der Obermatt. zvg

Auf dem Grundstück an der Obermatt 20 in Rupperswil, angrenzend an die Landwirtschaftszone, hat der Spatenstich für die neue Wohnüberbauung «Obstgarten» stattgefunden. Wo einst ein Bauernhof stand, werden sechs Reiheneinfamilienhäuser im Eigentum sowie ein Mehrfamilienhaus mit 28 Mietwohnungen gebaut – an idyllischer Lage umgeben von Wiesen und Obstbäumen. Für die Architektur ist das Aarauer Architekturbüro Frei Architekten AG verantwortlich.

Die 4½-Zimmer-Reiheneinfamilienhäuser – optional 5½-Zimmer – sind ideal für Familien und Paare, steht in einer Medienmitteilung. Der Verkaufsstart ist erfolgt. Die künftigen Bewohnerinnen und Bewohner können den Innenausbau mitbestimmen, führt das zuständige Immobilienbüro Markstein aus Baden aus. «Die gut konzipierten Grundrisse und der hochwertige Ausbau bieten modernes Wohnen mit viel Komfort. Im Wohn-/Essbereich bringen grosszügige Fensterfronten viel Licht in die Räume.»

Die Küche biete viel Stauraum und sei mit Arbeitsflächen in Naturstein sowie Induktionskochfeld, Kombisteamer etc. ausgestattet, ist weiter festgehalten. Jedes Haus verfüge zudem über zwei Kellerräume und einen Waschturm. Der private Garten mit gedecktem Sitzplatz und Aussenreduit lade zu gemütlichen Stunden im Freien ein.

Bester Laune (von links): Peter Zubler (Bauherrschaft), Karin Hochuli (Leiterin Vermarktung), Christian Frei (Bauherrschaft und Architekt), Joël Maier (Projektleiter). zvg

Ausgeführt wird die Wohnüberbauung im Minergie-Standard. Das Satteldach des Hauptgebäudes wird mit einer integrierten Fotovoltaikanlage versehen. Die Wärmeerzeugung erfolgt über eine Luft-Wasser-Wärmepumpe. Sämtliche beheizten Räume sind mit einer Bodenheizung ausgestattet.

Der Bezugstermin der Reiheneinfamilienhäuser und Mietwohnungen ist ab Sommer 2024 geplant. Der Vermarktungsstart der Mietwohnungen beginnt voraussichtlich diesen Winter. (az)