Rupperswil Nach nächtlichem Diebstahl: Polizei nimmt zwei verdächtige Personen fest Im Schutz der Dunkelheit haben Diebe in Rupperswil mehrere abgestellte Autos durchsucht. Auf der Fahndung hat die Kantonspolizei zwei Verdächtige festgenommen.

Tatort war ein Wohnquartier in Rupperswil. Ein Anwohner bemerkte am Samstag kurz nach 3.30 Uhr, wie sich zwei Männer an den draussen parkierten Autos der Nachbarn zu schaffen machten. Er meldete diese Beobachtung sofort der Polizei. Diese fand gemäss Mitteilung in der Umgebung mehrere Autos vor, die durchsucht worden waren.

Neben Zigaretten, Parkjetons und anderen kleinen Dingen fehlten eine Outdoor-Jacke und mehrere hundert Franken Bargeld. Gemäss Mitteilung sichtete die Kantonspolizei etwas später in Rupperswil zwei verdächtige Männer. Beide hatten mutmassliches Diebesgut bei sich.

Die Kantonspolizei nahm die beiden Verdächtigen für weitere Ermittlungen fest. Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich um einen 25-jährigen Tunesier und einen 31- jährigen Algerier, die als Asylbewerber in der Schweiz weilen.

Die Kantonspolizei warnt abermals vor solchen nächtlichen Dieben und mahnt, über Nacht niemals Geld und Wertsachen in parkierten Fahrzeugen zu belassen. Auch sollten diese konsequent verschlossen werden. (fan)

Die aktuellen Polizeibilder: