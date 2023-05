Rupperswil Nach der Vollbremse nun die Kehrtwende: Gemeindehaus soll nicht saniert, sondern neu gebaut werden Rupperswil braucht mehr Schulraum – und auch das Gemeindehaus genügt den Ansprüchen nicht mehr.

Das Rupperswiler Gemeindehaus hat vielleicht bald ausgedient. Bild: Daniel Vizentini

Dass das Rupperswiler Gemeindehaus auf allen möglichen Ebenen nicht mehr den Ansprüchen genügt, ist klar. Der Gemeinderat wollte das Problem mit einer umfassenden Sanierung lösen und hat sich bei der letzten Sommergmeind denn auch einen Projektierungskredit von rund 300’000 Franken dafür genehmigen lassen.

Im November wurde das ganze Projekt angehalten. «Aufgrund des bereits in drei Jahren anstehenden zusätzlichen Bedarfs an Schulräumlich­keiten hat der Gemeinderat beschlossen, die beiden Infrastrukturprojekte vorübergehend gemeinsam zu betrachten», hiess es damals. Dies, unter anderem, um mögliche Synergien zu erkennen und zu nutzen. Und nun? Nun weiss man mehr über den Schulraum – und macht eine Kehrtwende in Sachen Gemeindehaus, wie einer Medienmitteilung zu entnehmen ist.

Konsultativabstimmung an der Gmeind

Der dringendste Raumbedarf, eine Erweiterung um drei Klassenzimmer per Schuljahresbeginn 2025/2026, könne mit einer schulinternen Umorganisation vorerst gedeckt werden. Für die nächste Erweiterung, die in etwa zehn Jahren anstehe, seien verschiedene Varianten denkbar. Auch der Kindergarten wird spätestens 2030/2031 eine zusätzliche Abteilung führen müssen. Für diesen Ausbau stünden zwei gemeindeeigene Grundstücke an der Gartenstrasse im Vordergrund, heiss es. Der bisherige, mitten in der Wohnzone liegende Standort «Rosenweg» würde dafür aufgehoben.

So oder so, die Entwicklung der Schulliegenschaften steht aus Sicht des Gemeinderates «nach wie vor in einem engen Zusammenhang mit dem Gemeindehaus-Projekt». Die Behörde, so heisst es, sei überzeugt, dass ein Gemeindehaus-Neubau anstelle eines tiefgreifenden Umbaus «langfristig sowohl für die Verwaltung als auch für die Schule die bessere Lösung darstellt». Das Projekt wird also fallengelassen beziehungsweise ein Neubau projektiert - vorbehältlich der Zustimmung des Volks. An der Gmeind vom 9. Juni werde dazu eine Konsultativabstimmung durchgeführt.