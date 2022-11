Rupperswil Mit der Bevölkerung wachsen die Anforderungen: Gmeind soll zwei neue Trafostationen genehmigen Zwei Überbauungen mit total 52 Wohnungen entstehen in Rupperswil. Die Elektroversorgung stösst gemäss Gemeinde damit an ihre Grenzen. Der Souverän soll 850'000 Franken sprechen, um das zu ändern.

Kürzlich wurde der Spatenstich für die Überbauung «Obstgarten» vollzogen. Im Untergeschoss soll eine neue Trafostation gebaut werden. zvg

Knapp 5800 Einwohner hat Rupperswil heute. Das sind fast 1000 mehr als noch vor zehn Jahren. Wenn die Bevölkerung wächst, wachsen auch die Anforderungen an die Infrastruktur. Das rege Bauen im Dorf und das damit verbundene Wachstum beschäftigen das Dorf schon länger. «Zugezogene schätzen die Vorteile der Gemeinde, Alteingesessene hingegen sehen die grünen Wiesen schwinden», sagte Frau Gemeindeammann Mirjam Tinner einige Monate nach ihrem Amtsantritt dazu. Und weiter: «Dem Gemeinderat sind aber die Hände gebunden, die Bautätigkeit verbieten können wir nicht.»

Aber reagieren muss man. Das wird deutlich bei den Traktanden zur Rupperswiler Gemeindeversammlung vom 18. November. Gleich zwei Kredite für Projekte, die mit dem Wachstum zusammenhängen, soll der Souverän sprechen.

Elektroversorgung wird an Grenzen stossen

Beide Male geht es um Transformatorenstationen. Einmal an der Ecke Käterlistrasse-Lottenweg, einmal in der Obermatt. An beiden Flecken wird gebaut – und «damit wird die Kapazität der Elektroversorgung an ihre Leistungsgrenzen stossen», wie es in den Erläuterungen zur Gmeind heisst.

An der Käterlistrasse sollen demnach zwei Mehrfamilienhäuser mit 18 Wohnungen entstehen, in der Obermatt gar sechs Reiheneinfamilienhäuser mit insgesamt 34 Wohnungen (kürzlich ist dafür der Spatenstich erfolgt). Mit beiden Bauherrschaften hat die Gemeinde laut den Gemeindeversammlungserläuterungen bereits im Vorfeld Gespräche geführt. Und ist zur selben Lösung gelangt: Im Untergeschoss, im Bereich der jeweiligen Tiefgaragen, sollen neue Transformatorenstationen gebaut werden. «Der gewählte Standort für die neue Station wäre für den ganzen Lebenszyklus von 40 Jahren gewährleistet und würde mittels separatem Dienstbarkeitsvertrag grundbuchlich gesichert», heisst es dazu.

Ausserdem böten die beiden neuen Trafostationen auch «im Bereich des Niederspannungsverteilnetzes und für bestehende sowie zukünftige Hausanschlüsse wesentliche Vorteile». Denn durch kürzere Einspeisungswege der Hausanschlüsse erhöhe sich die Netzqualität und dank einem engmaschigeren Niederspannungsverteilnetz könne die Versorgungssicherheit bei einem örtlichen Störfall sichergestellt werden.

Die Bauten sollen knapp eine halbe Million Franken (Trafo «Lotten» an Käterlistrasse/Lottenweg) beziehungsweise knapp 350'000 Franken (Trafo «Obstgarten» an der Odermattstrasse) kosten. Bezahlt würde dies, das Ja der Einwohnerinnen und Einwohner vorausgesetzt, aus dem Kässeli der Elektrizitätsversorgung; die Kosten sind damit nicht steuerrelevant.

Der Steuerfuss soll indes gleich bleiben (97 Prozent). Das Budget 2023 sieht Ausgaben von über 19,6 Millionen Franken und Einnahmen von rund 18,7 Millionen Franken vor; es resultiert also ein Minus von knapp 900'000 Franken. Auch darüber sowie einen weiteren Kredit für die Sanierung des Verbandskanals des Abwasserverbandes Lotten (Gemeinden Rupperswil, Hunzenschwil, Schafisheim) wird der Souverän Mitte November entscheiden. Der Anteil von Rupperswil für die Sanierung beträgt 1,6 Millionen Franken.