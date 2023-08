Rupperswil Bataillonskommandant: «Es ist eminent wichtig, dass die Armee schnell und sicher mobilisieren kann» Das Infanteriebataillon 11 trainiert eine Mobilmachung. Die Fahnenübernahme zu Beginn des Wiederholungskurses findet auf dem Rupperswiler Stapfenacker statt.

Das Armeeangehörigen des Infanteriebataillons 11 finden sich zur Fahnenübernahme auf dem Stapfenacker ein. Bild: mhu

Grossaufmarsch in Rupperswil, der charakteristische Fahnenmarsch ertönt an diesem eher frischen, aber sonnigen Dienstagmorgen. Auf dem Stapfenacker finden sich die Armeeangehörigen ein. Eingerückt sind sie – ein grosser Teil stammt aus der Nordwestschweiz – tags zuvor an verschiedenen Orten in der Region. Sie haben eine Mobilmachung geübt.

Gerade in einer Krise – ob ein Krieg in Europa oder eine Pandemie – sei es eminent wichtig, dass die Armee schnell und sicher mobilisieren könne, sagt Michael Hirschi, Oberstleutnant im Generalstab. Unter seinem Kommando steht das gegen 900 Personen starke Infanteriebataillon 11.

Video: Michael Hunziker

Hirschi freut sich über das rege Interesse an der Fahnenübernahme zu Beginn des dreiwöchigen Wiederholungskurses (WK). Anwesend an der Zeremonie sind Gäste aus Militär – unter ihnen Divisionär Daniel Keller, Kommandant Territorialdivision 2 – sowie Vertreterinnen und Vertreter von Behörden und Verwaltung, Anwohnende sowie weitere Schaulustige. Hirschi bedankt sich für die Unterstützung und die Gastfreundschaft. Er ruft in Erinnerung, dass die Gesellschaft in der Schweiz vor grossen Herausforderungen steht und sich das Umfeld rasch verändern kann. Deshalb brauche es ein Miteinander von Politik, Wirtschaft und Militär.

Michael Hirschi, Oberstleutnant im Generalstab, ist Bataillonskommandant. Bild: mhu

Zwei Begriffe streicht Hirschi in seiner Ansprache heraus: Verantwortung und Verbindlichkeit. Unabhängig von Grad und Funktion sei es für alle wichtig, Sorge zu tragen und das Beste zu geben sowie verlässlich zu sein – «abgemacht ist abgemacht». Nur so könne sich ein Erfolg einstellen, sagt der 40-Jährige, der auf einem Piranha-Radschützenpanzer steht. Im WK bestehe die Gelegenheit, das Wissen und das Können unter Beweis zu stellen. Eine Chance, die genutzt werden soll, denn es gelte, professionell und glaubwürdig zu bleiben, fährt Hirschi fort. Fehler seien anzusprechen und aufzudecken. «Wir müssen ehrlich miteinander sein und kritisch, um weiterzukommen.» Nicht zuletzt sei die Pflege der Kameradschaft ein wichtiger Aspekt.

Mit den Fahrzeugen und allem Material verschieben die fünf Kompanien in der Folge in die Romandie. Hirschi wünscht allen einen spannenden, lehrreichen und vor allem gesunden WK. «Wir sind entschlossen, kraftvoll und mutig», stellt er fest, bevor es heisst: «Bataillon, Helm auf!»