Rupperswil Mehr Geschichte: Swisslos-Beitrag von 20'000 Franken für neue Tafeln für den historischen Gemeinderundgang Wie sah Rupperswil früher aus und was prägte die Geschichte des Dorfes? Solche Informationen sind auf sechs Tafeln im Dorf abgedruckt. Zum 850-Jahr-Jubiläum der Gemeinde im kommenden Jahr soll der historische Rundgang erneuert und erweitert werden.

Heute sind es sechs Tafeln, auf denen die Geschichte des Dorfs nachzulesen ist. Ab dem kommenden Jahr sollen es zwölf neue sein. ewa

Rupperswil hat Geschichte. Bald 850 Jahre, die dokumentiert sind, um genau zu sein. Denn 1173 wurde die Gemeinde «Rubiswile» (ein Familienname) erstmals urkundlich erwähnt. Im kommenden Jahr soll das gross gefeiert werden, mit verschiedenen Veranstaltungen und einem grossen Dorffest im Juli.

Die Geschichte des Dorfs ist bereits jetzt für alle Interessierten sichtbar: Sechs beidseitig bedruckte Tafeln führen in einem historischen, rund halbstündigen Rundgang durch die Gemeinde. Auf der Stelle beim Gemeindehaus beispielsweise ist die Fotografie der Teilnehmer einer Gemeindeversammlung von 1905 zu sehen – damals offensichtlich noch eine reine Männerveranstaltung.

Fotografie der Gemeindeversammlung von 1905. ewa

Gezeigt wird auch, wie Gebäude und Siedlungen früher aussahen und wie sie heute aussehen. Da ist beispielsweise die Schwarz-Weiss-Fotografie vom heutigen Dorfmuseum. Das Haus gehörte Emma Wiederkehr (1897-1978). Sie hat es der Einwohnergemeinde vermacht mit dem Wunsch, dass es als Museum erhalten wird. Das Bauernhaus wurde 1984 mit diesem Zweck eröffnet und wird im Jubiläumsjahr eine Rolle spielen. Interessant ist auch eine Postkarte von 1900. Darauf zu sehen ist gemäss Informationen auf der Tafel, was damals eben als moderne Errungenschaften galt: das Schulhaus oder die Post.

Postkarten sahen vor über 100 Jahren noch deutlich anders aus als heute. ewa

Die Tafel beim Gemeindehaus ist noch gut «zwäg», anders sieht es etwa bei jener beim Bahnhof aus. Schmierereien verunstalten sie. Informationen sind zwar noch lesbar, so wie jene, dass die Einführung der Würfelzuckerfabrikation im Jahr 1906 ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte der Zuckermühle war. Ihre rund 20 Jahre, in denen die Tafel schon an der exponierten Stelle steht, sind ihr aber deutlich anzusehen.

Die Tafel am Bahnhof hat in den letzten bald 20 Jahren gelitten. ewa

Swisslos beteiligt sich am neuen Rundgang

Dannzumal realisiert hatten den historischen Weg die Ortsbürgergemeinde und die Museumskommission. Diese beiden Trägerinnen sowie der Verschönerungsverein Rupperswil wollen den Rundgang nun pünktlich aufs Jubiläumsjahr erneuern.

Kosten wird das 60'000 Franken. Die Hälfte davon trägt die Ortsbürgergemeinde, Kosten sparen ehrenamtliche Einsätze der Projektleitung sowie die Tatsache, dass beteiligte Unternehmen Sonderkonditionen gewähren. Das wiederum ist dem Antrag an den kantonalen Swisslos-Fonds zu entnehmen. Dieser Fonds wird gefüttert aus dem Reingewinn der interkantonalen Landeslotterie Swisslos. Unterstützt werden damit gemeinnützige oder wohltätige Zwecke. Dazu gehört nun auch der historische Rundgang in Rupperswil: 20'000 Franken wurden aus dem Topf gesprochen.

Doppelt so viele Tafeln

Der Rundgang in Rupperswil soll mit Hilfe des Swisslos-Geldes modernisiert und erweitert werden. Zwölf statt sechs Tafeln werden es gemäss Antrag sein, die von Grund auf neu gestaltet werden. Sie sollen den aktuellen technischen Möglichkeiten angepasst werden, beispielsweise mit einem QR-Code, der auf eine Website führt. Ausserdem möchten die Projektbeteiligten einen Flyer mit den Standorten und Erklärungen gestalten, der dann beispielsweise auf der Gemeindeverwaltung, im Dorfmuseum oder an Schulen aufgelegt wird.

Ziel ist denn auch, dass der Lehrpfad der Bevölkerung und Schulen im Ort, aber auch der Umgebung dient. Es sollen ehemalige bauliche und landschaftliche Situationen an «bestimmten geschichtsträchtigen Orten in der Gemeinde Rupperswil» veranschaulicht werden.