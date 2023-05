Rupperswil Jubiläumsfeier auch draussen: Begegnungstag in Wald und Flur Der dritte öffentliche Anlass im Rahmen von 850 Jahren Rupperswil führt in den Auenpark.

Der Rupperswiler Begegnungstag thematisiert den Auenpark. Bild: Naturama

Historisch geht es dieses Jahr in Rupperswil zu und her. Die Gemeinde feiert ihr 850-jähriges Bestehen mit diversen Veranstaltungen. Bereits stattgefunden haben der Eröffnungsevent, an dem rund 450 Personen teilnahmen, und die Vernissage des Dorfmuseums mit Grussworten von Grossratspräsident Lukas Pfisterer.

Diesen Samstag, 6. Mai ,von 11 bis 16 Uhr laden Gemeinderat und Organisationskomitee in den Auenpark zum dritten öffentlichen Anlass, dem «Begegnungstag in Wald und Flur». Mit dem Auenschutzpark «wurde in einer geschichtsträchtigen Region der Gemeinde Rupperswil ein besonderer Lebensraum geschaffen», heisst es in einer Mitteilung. Und weiter: «Das Gebiet mit der Aare und dem Schachengebiet ist immer wieder verändert und den verschiedenen Interessen angepasst worden.»

Neun Posten, beliebig absolvierbar

Am Samstag werde an neun Posten gezeigt, «wie die Flusslandschaft sorgsam genutzt wird», wird in der Mitteilung angekündigt. Mitwirkende sind: Freianglerverein (Fischerei und Wasserkraft; Festwirtschaft), Theatergruppe Tangram (Vorführung «Die Aare» um 16 Uhr beim Posten des Freianglervereins), Jungschar («Sorge tragen zur Natur bei Aktivitäten für Kinder und Jugendliche»), Jagdgesellschaft Lenzhard (Jagd früher und heute), Verschönerungsverein (Käterli Sage «‘s Käterlispiel», szenische Lesung aus dem Theaterstück von Jakob Fricker), Chisacherhof Ammerswil (Holzrücken mit Pferden), Wasserfahrverein (Flösserei, Schifffahrt früher und heute; Getränkestand), Natur- und Vogelschutzverein («Wer hat keinen Vogel?»), Naturama Aarau (Entwicklungen in der Aue Rupperswil).

Der markierte Rundgang starte um 11 Uhr, heisst es weiter. «Die Aktivitäten werden regelmässig wiederholt, womit alle das eigene Programm wählen können». Nach der Theatervorführung um 16 Uhr bestehe noch Gelegenheit zum gemütlichen Beisammensein. (ewa)