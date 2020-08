Rupperswil, Hunzenschwil und Staufen planen ein Grundwasserpumpwerk auf Buchser Boden

In einem ersten Schritt müssen die drei Gemeindeversammlungen einen Projektierungskredit von total 580'000 Franken bewilligen. In Rupperswil schon am 2. September. Die Ingenieure rechnen auf der Basis einer Schätzung mit Gesamtinvestitionen von etwa 7 Millionen Franken. Im besten Fall kann das Grundwasserpumpwerk 2025 in Betrieb genommen werden.

Pumpe Martiloo muss bald abgestellt werden

Wegen Problemen mit der Grundwasserschutzzone darf das bisherige Rupperswiler Pumpwerk Martiloo nur noch bis 2023 betrieben werden – es sei denn, der Kanton würde die Konzession ein weiteres Mal verlängern, weil eine neue Anlage im Bau ist. Hunzenschwil hat sein Wasser schon bisher aus Rupperswil bezogen – und das flache Rupperswil hat sein Reservoir auf dem Hunzenschwiler Lotten. Die Beziehungen sind also schon eng, sie sollen noch vertieft werden, indem Hunzenschwil künftig nicht nur für das gelieferte Wasser zahlt, sondern Mitbesitzer der Anlagen wird – ebenso wie Staufen, das neu dazustösst. Staufen hat das gleiche Problem wie Rupperswil: Sein Pumpwerk Bleichematt befindet sich in bebautem Gebiet, und es ist nicht möglich, den heutigen Gesetzen entsprechende Schutzzonen auszuscheiden.

Zwei Grundwasserseen unter einem Dorf

Unter Rupperswil hat es zwei grosse Grundwasservorkommen: die Grundwasserschutzareale Suret (gespeist aus dem Suhrental) und Länzert (gespeist aus dem Seetal).

Das Areal Länzert wird heute bereits von den Gemeinden Lenzburg (SWL), Niederlenz, Schafisheim und Wohlen genutzt. Seine Bedeutung wird mit dem Projekt «Wasser 2035», der Schaffung einer Ringleitung im Bünz- und Reusstal mit über 20 angeschlossenen Gemeinden, noch steigen. Aktuell läuft eine Vernehmlassung über die Organisationsform. Neu ist nicht mehr eine Aktiengesellschaft, sondern eine interkommunale Anstalt (IKA) geplant.