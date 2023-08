Rupperswil Frau Gemeindeammann zieht es ins Tessin: «Es ist Zeit, dass ich für meine Familie und mich schaue» Nach 12 Jahren im Gemeinderat und weiteren 2 Jahren an dessen Spitze legt Mirjam Tinner ihr Amt nieder. Denn: Sie wechselt den Wohnsitz, womit sie und ihr Mann sich einen lange gehegten Traum erfüllen.

Sie freut sich zwar. Aber leicht fällt es ihr nicht. Das ist Mirjam Tinner anzuhören, als sie erzählt, dass sie und ihr Mann in naher Zukunft ins Tessin ziehen werden. 39 Jahre haben die beiden in Rupperswil gelebt. Und mehr als das; sie haben sich engagiert und das Dorf mitgeprägt. Seit 14 Jahren ist Mirjam Tinner im Gemeinderat, die letzten beiden als Frau Gemeindeammann.

Mirjam Tinner ist seit 14 Jahren im Rupperswiler Gemeinderat, seit bald zweien als Frau Gemeindeammann. Bild: zvg

Per 31. Dezember diesen Jahres hat sie ihren Rücktritt eingereicht. Er wurde offiziell bestätigt, die Ratskolleginnen und -Kollegen sind informiert und beschäftigen sich mit den Ersatzwahlen, die am 22. Oktober stattfinden werden. Formell läuft also alles.

Die Pandemie änderte die Pläne

Emotional ist es nicht ganz so einfach. Es mag ein Klischee sein, und doch treffe es ihre Gemütslage: Sie gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge.

Das Projekt Auswanderung, wie sie es nennt, hätten ihr Mann und sie schon lange im Hinterkopf. Italien hätte es ursprünglich sein sollen, «doch das war vor der Pandemie». Als während dieser Zeit die Grenzen dichtgemacht wurden, verwarfen die beiden aber den Plan. «Eingesperrt sein und nicht mehr in die Heimat zurück können, das wollen wir nicht», sagt Tinner. Also suchten sie sich einen Kompromiss aus: das Tessin. Innerhalb der Landesgrenze, aber mit anderem Flair, Klima, Lebensgefühl. Nun wird es eben «eine kleine Auswanderung».

Neues entdecken

Eigentlich wollte sie die vier Jahre als Ammann durchziehen. «Doch als wir kürzlich ein liebes Familienmitglied viel zu früh verloren haben, wurde uns klar, dass wir nie wissen, wie viel Zeit uns noch bleibt.» Ein Herzensprojekt, wie gemeinsam einen neuen Lebensabschnitt in einer neuen Umgebung zu beginnen, wollten sie nicht mehr lange vor sich hinschieben. Dazu kam, dass sie die perfekte Wohnung gefunden hätten: grosser Balkon, sehr nahe am Luganersee und genug Platz, damit Freunde und Bekannte zu Besuch kommen können.

Im November wird Mirjam Tinner 64 Jahre alt, auf dann hat sie ihre Stelle beim Amt für Migration und Integration gekündigt. Ihr Mann ist schon seit eineinhalb Jahren pensioniert, hat den Haushalt geschmissen, während sie gearbeitet und das anspruchsvolle Amt in der Gemeinde geführt hat. «Er musste sehr viel zurückstecken», sagt sie. Und ergänzt: «Es ist Zeit, dass ich für meine Familie und mich schaue».

Sie habe die Arbeit im Gemeinderat sehr geschätzt, die allermeisten Begegnungen mit der Bevölkerung genossen und habe viel lernen dürfen. Sie freue sich aber auch, nun Neues zu erkunden. «Wir sind ja nicht ab der Welt», sagt sie. Und noch dauert es ja noch einige Monate, bis sie

«arrivederci» sagt.