Rupperswil Frau Gemeindeammann bringt den Weihnachtsbaum zum Leuchten In Rupperswil wollte man einen leuchtenden Weihnachtsbaum und entschied sich für eine innovative Methode. Während eines Monats steht ein Velo neben dem Baum: Wer in die Pedalen tritt, bringt die Lichter zum Leuchten.

Mirjam Tinner, Frau Gemeindeammann von Rupperswil, auf dem Velo. Anja Suter

«Du muesch trampe», sagt der eine Mann zum anderen, der auf dem weissen Velo sitzt. Dieser tritt in die Pedalen und siehe da: Die Lämpchen am geschmückten Baum auf dem Platz neben den Technischen Betrieben leuchten. Alles dank Muskelkraft, Ausdauer und dem Generator, der mit Velo und Beleuchtung verbunden ist.

«Die Idee ist eigentlich aus einem Jux entstanden», sagt Marcel Krähenbühl, Leiter der Technischen Betriebe in Rupperswil. Er sei sehr nervös gewesen, ob es dann auch klappe, doch der Test am Mittwochabend zeigt, das hat geklappt. «Wir haben das alles in einem Monat ausgetüftelt.»

In Rupperswil wird der Weihnachtsbaum 2022 mit Muskelkraft betrieben. Anja Suter

Für den Fall, dass es nicht funktioniert hätte, hatte die Gemeinde einen Plan. «Wir haben zwar auf der Einladung eine kleine Überraschung angekündigt, haben aber auch Punsch und Lebkuchen hier. Die als solche dienen könnte», sagt er und lacht. Das Velo wird nun während eines Monats neben dem Baum stehen bleiben, damit dieser immer dann leuchten kann, wenn die Einwohnenden die Weihnachtsstimmung brauchen.

Aufs Velo stieg auch Frau Gemeindeammann Mirjam Tinner. «Ich finde, das ist eine hervorragende und und vor allem auch eine innovative Idee», sagt sie und brachte den Weihnachtsbaum zum Leuchten.