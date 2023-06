Rupperswil «Die Gemeinderäte sind absorbiert mit Vollzugsaufgaben»: Rupperswil beantragt erneut mehr Stellen für die Verwaltung 200 Stellenprozente mehr auf der Kanzlei will der Gemeinderat von Rupperswil. Es ist der dritte Anlauf für eine dringend notwendige Optimierung, wie an einem Infoanlass ausgeführt wurde.

Das Gemeindehaus von Rupperswil soll saniert werden. Kosten wird das etwa 4 Millionen Franken. Bild: Eva Wanner

Die Gemeinde habe Geduld bewiesen. Das sagte Christian Wernli, Mandatsleiter der Beratungsgesellschaft BDO AG, am Donnerstagabend an einer Infoveranstaltung in Rupperswil. Seine Ressourcenanalyse über die Gemeinde hat ergeben, was am 9. Juni dem Souverän beantragt wird: Es braucht 200 Stellenprozente mehr für die Verwaltung.

Geduld ist schon seit 2017 gefragt. Damals wurde auf der Verwaltung das Geschäftsleitungs-Modell eingeführt. In der Theorie würde das bedeuten, die geschäftsleitende Person entlastet den Gemeinderat operativ und handelt im Rahmen ihrer Kompetenzen - und des Budgets - selbstständig. Ein anderes Modell ist jenes des Delegierten mit dem Gemeindeammann als fest angestelltem, direktem Vorgesetzten der Verwaltungsangestellten. Beim operativen Modell leiten die Ressortvorsteher die entsprechenden Verwaltungsabteilungen, «die Gemeinderäte sind absorbiert mit Vollzugsaufgaben», so Wernli.

So, wie es in Rupperswil derzeit ist. Früher habe das auch so funktioniert. Die Ansprüche an Gemeinden hätten sich aber verändert; «es muss schnell gehen und professionell sein», so Wernli. Der Entscheid zur Einführung einer Geschäftsleitung war also richtig. Nur an der Umsetzung haperte es.

Lediglich den Titel verliehen

Denn gemäss Frau Gemeindeammann Mirjam Tinner wurde dem Gemeindeschreiber zwar der zusätzliche Titel Geschäftsleiter verliehen. Mehr aber nicht; vor allem wurde die Rollenteilung nicht definiert. Ausserdem, so Wernli, wurden nicht mehr Stellen gesprochen. Es fehlte deshalb an Ressourcen für die Umsetzung des Modells.

2019 beantragte die Behörde der Gemeindeversammlung 340 Stellenprozente mehr. 240 wurden bewilligt. Das reichte nicht, wie eine erste Analyse der BDO AG im Jahr 2020 aufzeigte. 2021 wurden 180 Prozent beantragt - und 60 bewilligt. Zu wenig; auch in Anbetracht des starken Bevölkerungswachstums der Gemeinde um rund 9 Prozent seit 2019 (Stand heute: 5971 Einwohnende).

Gemeinde hat einen «grossen Digitalfriedhof»

Die zweite Analyse der BDO AG hat nun ergeben: Es braucht 200 Prozent mehr. 80 bis 100 davon sollen auf die Geschäftsleitung entfallen. Der Rest auf zwei Abteilungen.

Einmal auf Finanzen und Informatik. Rupperswil habe einen «grossen Digitalfriedhof», wie Wernli sagte, die Daten müssten in ein Langzeitarchiv übergeführt werden, das auch digital funktioniere. Überhaupt die Digitalisierung sei ein wichtiges, grosses Thema. Personalbedarf besteht auch auf der Bauverwaltung. Dort existiert etwa keine Stellvertreterregelung.

Mit der Stellenerhöhung will Rupperswil ausserdem eine attraktivere Arbeitgeberin werden. Dazu beitragen soll wiederum auch die Anpassung des Personalreglements. Angestellte bis 40 Jahre hätten etwa immer noch nur vier Wochen Ferien, «das ist vorsintflutlich», so Tinner.

Es gab kritische Fragen, aber auch Unterstützung. Ein Vertreter der örtlichen FDP sprach sich ebenso für die Erhöhung der Stellenprozente aus, wie es die SVP bereits getan hat. Auch Wernli plädierte für ein Ja an der Gmeind, an der es ausserdem um den Umbau des Gemeindehauses und mehrere Kredite geht. Er mahnte: «Überstrapazieren Sie die Geduld nicht.»