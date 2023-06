Rupperswil Der Landammann gratuliert zum 850. Geburtstag – und die Bevölkerung feiert ganze drei Tage lang Es ist der Höhepunkt im Jubiläumsjahr: Vom 7. bis 9. Juli gönnt sich Rupperswil ein ausgiebiges Dorffest zum 850. Geburtstag.

Auch das Korbkarussell wird wieder aufgestellt (im Bild: Jugendfest Rupperswil 2019). Archivbild: Andreas Walker

Er wird es nicht nur eröffnen, er widmet ihm im Vorfeld schon nette Worte. «Zum 850. Geburtstag gratuliere ich im Namen des Regierungsrats ganz ‹Robischwyl› von Herzen!», schreibt Jean-Pierre Gallati, Vorsteher Departement Gesundheit und Soziales, in der Festzeitung zur grossen Jubiläumssause am Wochenende vom 7. bis 9. Juli.

Der Landammann geht auf die bisherigen Aktivitäten rund um das Jubiläum ein, etwa die Erneuerung des Dorfmuseums. «Den Höhepunkt bildet aber sicherlich das dreitägige Dorffest im Juli, auf das ich mich auch persönlich sehr freue», schreibt er.

Los geht es mit dem Fest am Freitagabend. Um 17 Uhr startet der Betrieb in den Wirtschaften, die von den Vereinen geführt werden, um 18 Uhr findet dann der offizielle Festakt statt, eben mit einer Ansprache von Jean-Pierre Gallati.

Neun Beizen und unzählige Programmpunkte

Das Zentrum des Festgeländes bilde der Open-air-Platz mit rund 2000 Sitzplätzen, umgeben von den neun Beizen, teilt das Organisationskomitee mit. Auf den Festakt folgt das Unterhaltungsprogramm, unter anderem mit einem Comedy-Programm mit Starbugs. Um 18 Uhr öffnet der Luna-Park, der auch über die beiden weiteren Festtage offen stehen wird.

Am Samstag geht es schon früh los: Um 6 Uhr werden Salut-Schüsse abgefeuert. Um 9.30 Uhr startet der Festumzug. Er steht unter dem Motto «Eine Zeitreise: Rupperswil – gestern, heute, morgen», teilt das OK mit. Und weiter: «Geprägt ist der Corso von den Rupperswiler Schulklassen, von Vereinen sowie den Musikgesellschaften Auenstein, Möriken-Wildegg und Lenzburg». Auch am Samstag wird wieder vielfältige Unterhaltung auf der Bühne und ein besonderes Programm für die Kinder geboten.

Der Sonntag beginnt mit einer Morgenfeier der Kirche um 10 Uhr. Dann wirds sportlich – und exklusiv: Der TV Rupperswil zeigt seine Vorführung für das alle vier Jahre stattfindende internationale Turnfest Gymnaestrada, das im Sommer in Amsterdam stattfindet. Nach mehreren Aufführungen und Highlights wie dem Korbkarussell, das die Männerriege für die Kinder aufbaut, ist um 19 Uhr die grosse Geburtstagsfeier dann vorbei. Das gesamte Programm und das Schlechtwetterprogramm sind zu finden unter www.rupperswil.ch.

Aus Solidarität – und für einen Apéro

Der Eintritt zum Besuch der Festaktivitäten ist frei. Wer möchte, kann allerdings ein Festabzeichen kaufen: Gold für 50 Franken berechtigt zur Teilnahme am Festakt und einem Apéro am Samstag nach dem Festumzug. Silber für 20 Franken «ist das Zeichen der Solidarität zur Gemeinde und zur Freude am Fest». Erhältlich sind die Pins auf der Gemeindekanzlei, im im Alters- und Pflegeheim Länzerthus und in der örtlichen Hypothekarbank-Filiale.

Die Organisatorinnen und Organisatoren bitten darum, wenn möglich zu Fuss, mit dem Velo oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Die Parkplätze rund um die öffentlichen Anlagen beim Festzentrum seien gesperrt; es stünden eingeschränkte Flächen für Autos zur Verfügung. Das wird aber noch signalisiert, ausserdem wird ein Verkehrsdienst im Einsatz stehen.