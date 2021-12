Rupperswil Das Volk wollte nicht mehr Stellen genehmigen – nun werden Temporäre eingestellt und die Öffnungszeiten gekürzt Die Gemeindeversammlung genehmigte der Verwaltung von Rupperswil nur 60 Stellenprozente mehr statt der beantragten 180. Der Gemeinderat hat deshalb anderweitige Entlastungsmassnahmen beschlossen.

Die Verwaltung von Rupperswil hätte mehr Stellenprozente gebraucht, als die Gemeindeversammlung genehmigt hat. Der Gemeinderat hat deshalb Massnahmen beschlossen, um die Ämter auf andere Weise zu entlasten. Bild: Daniel Vizentini

180 Stellenprozente mehr hätte die Gemeindeverwaltung von Rupperswil benötigt. Das hatte die Organisations- und Ressourcenanalyse eines externen Dienstleisters ergeben. Genehmigt hat die Gemeindeversammlung im Sommer aber nur 60 Prozent mehr. Das hat Konsequenzen, wie eine Mitteilung der Gemeinde nun zeigt.

Darin heisst es, der Gemeinderat habe «die Geschäftsleitung der Verwaltung mit einer Über­prüfung der Arbeitspensen und einer Abklärung der aktuellen Bedürfnisse beauftragt, um festzustellen, welche Massnahmen zur Aufrechterhaltung des Verwaltungsbetriebs nötig sind». Das Ergebnis: Es werden auf temporärer Basis Personen beschäftigt und Aufgaben extern vergeben. Das hat die Behörde beschlossen.

Massnahmen gelten vorerst im Jahr 2022

Für 80 Tage darf die Abteilung Finanzen und Informatik eine temporäre Arbeitskraft im Stundenlohn verpflichten, heisst es in der Mitteilung. Ebenfalls mit einem zeitlich beschränkten Temporäreinsatz verstärkt wird die Abteilung Soziale Dienste, die interne Kontrolle werde als Sofortmassnahme der Firma Publis AG übertragen. Die Bauverwaltung kann ihr bestehendes externes Unterstützungsmandat für baurechtliche Prüfungen weiterführen. Die Gemeindekanzlei kooperiert weiterhin mit der Gemeinde Reinach in Sachen Inventurwesen und darf für Protokollführung und Unterstützung bei der Kommunikation externe Aufträge erteilen.

Ausserdem werden per 1. Januar 2022 die Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung angepasst. Heute ist sie offen am Montag von 8 bis 12 und von 14 bis 18 Uhr, am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 8 bis 12 und von 14 bis 17 Uhr sowie am Freitag zwischen 8 und 14 Uhr. Künftig bleibt die Verwaltung am Dienstag und Donnerstag für die Bevölkerung geschlossen, beziehungsweise leistet nur Pikettdienst für die Werke und das Bestattungsamt. Die Entlastungsmassnahmen, so schreibt der Gemeinderat, «dauern vorerst für das Jahr 2022 und sind in Wirkung und Erfolg zu beobachten».