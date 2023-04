Rupperswil Das Geisse-Emmi hätte sich gefreut, was aus ihrem Erbe wurde: Rupperswiler Dorfmuseum aufgemöbelt Emma Wiederkehr hatte der Gemeinde Rupperswil ihr Haus vermacht mit der Auflage, dass daraus ein Dorfmuseum wird. Das ist es schon seit vierzig Jahren - seit Sonntag zeigt es sich erstmals im neuen Gewand.

Grossratspräsident Lukas Pfisterer und Rupperswiler Frau Gemeindeammann Mirjam Tinner im aufgemöbelten Dorfmuseum. Bild: Eva Wanner

Sparsam sei sie gewesen. Manche würden wohl sagen: ein Chnuppesager. Kleidung hat sich Emma Wiederkehr, alias Geisse-Emmi, aus Zuckersäcken genäht. Ihre Schuhe passten selten zusammen, und um 19 Uhr ging sie zu Bett - so musste sie kein Licht anmachen und sparte Strom. Das erzählte Mirjam Tinner, Frau Gemeindeammann von Rupperswil, an der Vernissage des Dorfmuseums vom Sonntagmorgen. Dieses wurde im Rahmen der vielfältigen Jubiläumsfeierlichkeiten «850 Jahre Rupperswil», die sich durch das Jahr ziehen, aufgehübscht und aufgemöbelt.

Das Gelbe Heft lesen ja - aber dafür bezahlen, das hätte das Geisse-Emmi nicht getan. Bild: Eva Wanner Holz hat sie geholt, obwohl sie daheim schon mehr als genug hatte. Man weiss ja nie! Bild: Eva Wanner Die Theatergruppe Tangram spielte Szenen mit verschiedenen Lebensabschnitten des Geisse-Emmi.

Viel Volk zog die Vernissage an. Einige dürften das Geisse-Emmi noch gekannt haben, 1978 ist sie gestorben. Die Frau, die über vierzig Jahre in der Zuckerfabrik gearbeitet hat und sehr an ihren Geissen hing, hat ihren Erben nicht nur mehrere Ovomaltinen-Büchsen voll Geld hinterlassen. Nein, sie hat auch der Gemeinde ihr Haus vermacht, mit der Auflage, daraus ein Dorfmuseum zu machen.

Ein echtes Dorforiginal war sie, wie die Theatergruppe Tangram, welche die Jubiläumsfeiern begleitet, humorig darstellte. Etwa als Emmi «Das Gelbe Heft» liest und eine Freundin sie fragt, ob sie die Zeitschrift denn abonniert habe? Sicher nicht! Für so etwas gibt sie doch kein Geld aus; nein, sie holt sich das Heft jeweils bei der Nachbarin.

Rupperswil, die Kantonshauptstadt?

Bei aller Originalität wurde sie im Dorf mancherorts doch auch eine Hexe genannt, die Emmi. Denn zufrieden war sie nicht immer, sie motzte viel. Am Sonntag hätte sie sich vielleicht über das Wetter beschwert - oder über den reichhaltigen Apéro. Dabei gewesen wäre sie aber sicher, hätte sich etwas am Buffet geschnappt und sich angehört, was man über sie zu sagen hat. Und über die neue Ausstellung - erstmals seit der Eröffnung vor vierzig Jahren wurde sie revidiert. Und nicht zuletzt natürlich über das Dorf.

Blick ins neue Dorfmuseum. Bild: Eva Wanner

Dazu hatte etwa Grossratspräsident Lukas Pfisterer (FDP) etwas zu sagen. Er überbrachte die Grussbotschaft aus Aarau. «Der Aargau ist der Rüeblikanton», sagte Pfisterer. Woher das komme, das wisse man nicht so genau. Eine Möglichkeit sei, dass nicht die klassische Karotte, sondern die Zuckerrübe gemeint sei. «Dann aber müsste ja eigentlich Rupperswil die Hauptstadt des Aargaus sein», meinte er mit einem Augenzwinkern und dem Hinweis auf die Zuckermühle im Ort. Mirjam Tinner nahm den Ball auf, «wir arbeiten dran!», sagte sie ins Publikum und erntete Lachen und Applaus.

Zum Dorfmuseum gratulierte Pfisterer. Man dürfe stolz darauf sein. Ebenso auf die 850-jährige Geschichte von Rupperswil.