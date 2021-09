Rupperswil Fast zwei Promille im Blut: Betrunkener Autofahrer streift zivile Patrouille – und fährt unbeirrt weiter Betrunken und mutmasslich unter Drogeneinfluss hat ein Autofahrer in Rupperswil ein ziviles Polizeiauto gestreift. Seinen Führerausweis musste er deshalb abgeben.

Eine zivile Patrouille der Kantonspolizei Aargau fuhr am Donnerstag kurz nach Mitternacht in Rupperswil auf einen Kreisel zu und hielt dort an. Dahinter schloss ein Kia zum Polizeiwagen auf und drängte sich kurzerhand rechts an diesem vorbei. Da die Strassenbreite für dieses Manöver nicht vorgesehen war, streifte der Kia das Patrouillenfahrzeug. Das teilt die Kantonspolizei Aargau in einem Schreiben mit.

Vom angerichteten Schaden unbeirrt, setzte der noch unbekannte Lenker seine Fahrt fort. Die Patrouille folgte mit Blaulicht und konnte ihn wenig später stoppen. Wie sich zeigte, war der 30-jährige Zürcher stark alkoholisiert.

So ergab der Atemlufttest einen Wert von umgerechnet gegen zwei Promille. Da zusätzlich der Verdacht auf Drogeneinfluss bestand, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blut- und Urinprobe an. Die Kantonspolizei nahm ihm den Führerausweis vorläufig ab. (cri)

