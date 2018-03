«Wir gehen davon aus, dass wir erst im Jahr 2022 wieder einen Ertragsüberschuss haben werden», erklärte Gemeindeammann Hediger vor den 147 Teilnehmern (Stimmbeteiligung 4 Prozent) an der ausserordentlichen Gemeindeversammlung. Im November hatte der Souverän eine Steuererhöhung um 7 Prozent abgelehnt (inklusive dem nicht gewährten Steuerfussabtausch). Am Freitagabend beantragte der Gemeinderat 5 Prozent – allerdings in Kombination mit einem weiteren Sparprogramm in der Höhe von 233 000 Franken. In Rupperswil werden die Rasen nicht mehr so oft gemäht, die Schulreise führt nur noch an den Hallwilersee statt aufs Jungfraujoch, die Holzbrücke über die T5 wird nur notdürftig saniert – solche kleine Massnahmen summieren sich. Etwas Hilfe gabs zudem aus dem Bereich Soziale Sicherheit: Die Gemeinde kann bei einem Sozialfall mit einer Rückerstattung von 50 000 Franken rechnen.

Nachdem sich der Präsident der Finanzkommission und ein Vertreter der Schulpflege hinter die Vorschläge des Gemeinderates gestellt hatten und es kein negatives Votum gab, war die deutliche Annahme des überarbeiteten Budgets keine Überraschung.