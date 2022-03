Rupperswil Auf der Käterlistrasse wird nach wie vor zu schnell gefahren – Polizei kontrolliert künftig mehr Seit einem Jahr darf in Rupperswil teilweise nur noch 30 km/h schnell gefahren werden. Beziehungsweise dürfte: An der Käterlistrasse halten sich Fahrzeuglenkende nicht daran. Mehr Geschwindigkeitskontrollen sollen das ändern.

«30» steht seit gut einem Jahr auf Geschwindigkeitstafeln in der Gemeinde Rupperswil. Gemäss Verordnung über die Tempo-30-Zonen und die Begegnungszonen sind die Massnahmen nach einem Jahr zu überprüfen. Durchgeführt hat diese Prüfung Ingenieurbüro Ballmer + Partner AG, der Bericht ist auf der Website der Gemeinde aufgeschaltet.

Das Ergebnis: Die Massnahmen scheinen grösstenteils zu fruchten. An zehn Messstellen hat das Ingenieurbüro die Geschwindigkeit der vorbeifahrenden Fahrzeuge gemessen – und mit dem Tempo aus dem Jahr 2018 verglichen. An acht der kontrollierten Stellen hat sich das Tempo deutlich reduziert, es wird nun um die 30 km/h schnell gefahren. Kein so guter Effekt lässt sich an den beiden Messstellen an der Käterlistrasse feststellen. Bei beiden wird das Tempo um 10 km/h überschritten.

Ein «Speedy» und mehr Polizeikontrollen

Das Fazit lautet denn auch: Das Tempo sei mehrheitlich gesunken und die angestrebten Ziele erfüllt worden. Diese lauteten Verbesserung der Verkehrssicherheit, angemessene Geschwindigkeit, Minimierung des Durchgangsverkehrs und Erhöhung der Wohnqualität.

An der Käterlistrasse indes soll ein «Speedy» installiert werden. Die Anlage zeigt Fahrzeuglenkenden an, ob sie das vorgegebene Tempo einhalten. Es gehe dabei vor allem um Sensibilisierung, schreibt das Ingenieurbüro. Die Polizei soll ausserdem mehr Geschwindigkeitskontrollen durchführen. Zeigen diese Massnahmen keine Wirkung, könnten in einem Jahr physische Hindernisse in Form von Einengungen erwogen werden.