Rupperswil Noch ist die Ferrum AG nicht weg - und schon fragen Gewerbetreibende nach Lokalitäten Eine Brauerei mit Bistro möchte in eines der Gebäude ziehen. Auch andere klopfen an, um einen Platz zu erhalten auf dem Gelände, das die Ferrum AG im Jahr 2025 verlassen wird.

Im schmalen Gebäude ganz rechts im Bild will sich eine örtliche Brauerei niederlassen. Bild: Sandra Ardizzone

Was Schafisheim gewinnt, verliert Rupperswil: die Ferrum AG. Die Firma, die Maschinen für die Getränke- und Lebensmittelbranche herstellt, die Deckel auf Dosen presst sowie Zentrifugen produziert, hat vor kurzem mit dem Bau ihrer neuen, grossen Produktionshalle im Schafisheimer Industriegebiet begonnen.

Die Gebäude in Rupperswil an den Bahngleisen sind in die Jahre gekommen, hätten in etwa zehn Jahren ihre Lebensdauer erreicht, hiess es seitens der Ferrum AG zu diesem Schritt. Neu zu bauen, nach neuen Standards und den modernen Abläufen entsprechend, sei für die international tätige Firma sinnvoller, als zu sanieren.

Stellt sich natürlich die Frage: Was wird aus den Gebäuden in Rupperswil? Einfach brach gelegt werden sie nicht - was die Gemeinde trotz des Verlusts der Firma freut. Das 23’000 Quadratmeter grosse Areal liegt in der Wohn- und Gewerbezone, beide vorgesehenen Nutzungen sollen etappenweise realisiert werden. Der Teil, der weiter weg von den Schienen liegt, soll zu Wohnraum werden. Entlang der Gleise ist der Einzug von Gewerbe geplant, war vor rund einem Jahr zu erfahren.

«Beni Bräu» will einziehen

Zumindest den Gewerbeteil betreffend ist es nun offensichtlich so weit, wie ein Baugesuch verrät, das auf der Bauverwaltung von Rupperswil aufliegt. Die lokale Hausbrauerei «Beni Bräu» will demnach an der Bahnstrasse einen Brauraum und räumlich abgetrennt davon ein Bistro einrichten.

Thomas Riedener ist Geschäftsführer der RS Properties AG, die sich um die Betriebsliegenschaften der Ferrum AG kümmert. Er erklärt auf Anfrage, dass die Brauerei nicht in den Hauptbau ziehen möchte, sondern in eines der danebenliegenden, kleineren Gebäude. Es lägen für die Gesamtliegenschaft bereits diverse Anfragen vor, so Riedener weiter. Sie würden «aufgrund der Zeitschiene unterschiedlich konkret behandelt». Mehrere Zwischennutzungen würden bereits bestehen; «Gerüstbauer, Lackiererei, Maschinenbauer», zählt er auf. «Diese mieten neben dem Hauptmieter ‹Ferrum› Bestandteile der Liegenschaft.»

Nach und nach sollen eben noch weitere Mieterinnen und Mieter einziehen. «Die Räume sind für unterschiedliche Art von Gewerbe geeignet. Diese können aufgrund der vorhandenen Infrastruktur - Spedition, Kranbahnen, Druckluft und dergleichen - produzierender Art sein, jedoch sind auch Lagerflächen oder öffentlichwirksame Nutzungen denkbar», so Riedener. Komplett vermietet werden können die Liegenschaften nach dem Auszug der Ferrum AG, der im Jahr 2025 vonstatten gehen soll.