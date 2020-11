Rückweisung bringt EWS Energie zurück ins Spiel

Corona habe eine Info-Veranstaltung zum Hauptthema der Gemeindeversammlung vom Freitag verhindert, sagte Gemeindeammann Peter Lenzin. Soll das gemeindeeigene Elektrizitätsnetz verkauft oder verpachtet werden, da die Bewirtschaftung durch die Gemeinde Fachwissen und Kapazität zusehends überstiegen?

Was die Administration nicht einfach macht, sind die Diversität der Anlagen von Photovoltaik bis Biogas sowie die Erfüllung der regulatorischen und gesetzlichen Anforderungen. Dies vor dem Hintergrund der Strommarktliberalisierung. Für den technischen Unterhalt ist die EWS Energie AG zuständig. Der Vertrag wurde auf Ende 2020 gekündigt.

Überfordert von der Aufforderung, einen Entscheid zu fällen, fühlte sich auch die Mehrheit der 81 (von 2370) Stimmberechtigen im «Löwensaal». Im Verhältnis zwei zu eins, nämlich mit 52 gegen 26 Stimmen, wiesen sie das Geschäft an den Gemeinderat zurück.

Zur Diskussion von Ratsseite stand eine Verpachtung der Elektrizitätsversorgung an die Centralschweizerischen Kraftwerke (CKW), was der Gemeinde während acht Jahren jährlich 370'000 Franken in die Kasse gespült hätte. Das möchte der Gemeinderat. Oder aber, sollte dieser Antrag scheitern, ein Verkauf an die Aargauischen Elektrizitätswerke (AEW) zu einem Preis von 8,5 Millionen Franken.

«Auswirkungen auf Konsumenten müssen abgeklärt werden»

Die Rückweisung bringt nun den dritten, den lokalen Mitbewerber ins Spiel zurück: die EWS Energie AG. Mit knapp 10 Prozent ist Beinwil da Mitbesitzer. Rein finanziell die am wenigsten attraktive Option, aber es gehe auch darum, so mehrere Votanten, die Region zu stärken. Zumal die EWS gemäss K-Tipp einen leicht günstigeren Stromtarif hat als die CKW. Und Arbeitsplätze in der Region anbietet.

Martin Grütter, ehemaliger Präsident der Finanzkommission, begründet seinen erfolgreichen Rückweisungsantrag auch mit mangelnder Transparenz. Die Informationen von Lenzin an der Gemeindeversammlung hätten der Botschaft mitgeliefert werden sollen, damit man sich im Vorfeld hätte eine Meinung bilden können. Martin Grütter: «Die Auswirkungen auf die Konsumenten müssen seriös abgeklärt werden.» Er denkt dabei auch an die Vergütung von Solarstrom vom eigenen Dach.

Mehrere Votanten unterstützen Grütter; da argumentiert ein Verfechter der Verpachtung an die CKW auf verlorenem Posten: Damit vergebe man sich nichts, da sie auf acht Jahre beschränkt sei und einen späteren Verkauf ermögliche.

Auch Lenzins Argument, die Zusammenarbeit mit der EWS komme einem Verkauf gleich mit Beinwil als Minderheitsaktionär, rettet den Vorschlag des Gemeinderats nicht. Und verkaufen, das will der Gemeinderat nicht.

Wie weiter? «Das Gespräch mit der EWS Energie AG aufnehmen», sagt Peter Lenzin. Und vielleicht nächstes Jahr mit einem neuen Vorschlag kommen.