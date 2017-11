Jetzt ist klar, was die Aargauer Staatsanwaltschaft den zwei Verhafteten von Hunzenschwil vorwirft: Einbrecher zu sein. "Die Beschuldigten werden verdächtigt, mehrere Einbruchdiebstähle in Geschäftsräume in der Region Brugg begangen zu haben", sagt Staatsanwaltschafts-Sprecherin Fiona Strebel zu "Tele M1".

Die Kantonspolizei Aargau hat die beiden Männer am Donnerstag letzter Woche bei der Autobahnausfahrt vor einem Rotlicht verhaftet. "Es war wie im Krimi", beschrieb ein Augenzeuge die Situation.

Die Männer wandern nun für drei Monate in Untersuchungshaft. Es handelt sich um einen 52-jährigen Mazedonier und einen 47-jährigen Albaner ohne Wohnsitz in der Schweiz. (mwa)