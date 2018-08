Zum Unfall kam es am Montagabend, kurz nach 18.30 Uhr, teilt die Kantonspolizei mit. Auf dem Wächterweg in Seengen prallte ein Motorroller, der aus der Seitenstrasse kam, in einen weissen Renault. Das Auto hatte Vortritt.

Die Person auf dem Roller stürzte, setzte die Fahrt aber sogleich fort, ohne die Personalien zu hinterlassen. Die Automobilistin rief die Polizei.

Am Auto entstand ein Schaden von rund 5000 Franken. Die Kantonspolizei in Lenzburg (Telefon 062'886'01'17) sucht die Lenkerin oder den Lenker des schwarzen Rollers. Die fragliche Person trug schwarze Motorradkleidung.

