Zehn Monate ist es her, da brannte der Dachstock des Restaurants Rössli in Möriken. Die Feuerwehr war rasch vor Ort. Doch der Schaden, der entstand, betrug mehrere hunderttausend Franken. Der Brand, der mutmasslich von einem Zimmermieter des Gasthofes absichtlich gelegt wurde, raubte dem Wirtepaar Rosmarie (60) und Markus (64) Stäger sowohl die Wohnstätte als auch den Arbeitsplatz. Inzwischen befinden sich die Brandsanierungsmassnahmen in vollem Gang. Die Sanierung der Fassade mit Frischanstrich wurde vor einiger Zeit abgeschlossen. Bis auf eine Transportmulde und ein schmales Baugerüst erinnert zumindest von aussen nichts mehr an das Unglück.