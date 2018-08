Die Gluthitze dieses Sommers machte den Arbeitern auf Baustellen zu schaffen. Für die Sanierung von Schloss Lenzburg stellte das Wetter ein besonderes Problem dar: «Es ist gut, wenn es schön ist. Aber Temperaturen über 30 Grad sind für uns sehr schwierig», sagt Sandro Hächler, der zuständige Projektleiter von Immobilien Aargau. Ein grosser Teil der Sanierung sind Arbeiten an der Fassade, an denen der Verputz aus verschiedenen Jahrhunderten bröckelt.

Bei der grössten Fassadenrenovation seit 1985 wird mit historischen Methoden gearbeitet. Denn der alte Putz ist oft der beste. In neueren Zeiten wurde viel Zement verwendet. Dieser macht die Fassade steinhart und undurchlässig. Das ist schlecht, weil so kein Feuchtigkeitsausgleich stattfinden kann. Bei der Renovation wird darum ein Putz hergestellt, wie er auch schon im Mittelalter angerührt wurde. Aus Wasser, Sand und Kies. Als Bindemittel dient Kalk. «Ganz ohne chemische Zusätze», sagt Sandro Hächler. «Diese Mischung darf nur ganz langsam austrocknen.» Geht es zu schnell, gibt es Risse, welche Frostschäden begünstigen. «Für uns ist das eine Riesenherausforderung», sagt Hächler. Damit der Verputz nicht zu schnell trocknete, wurde die Fassade mit nassen Jutesäcken und einer Plastikfolie bedeckt. An einigen Stellen wurden die Juteplanen auch am Gerüst befestigt und regelmässig mit Wasser übergossen. Jutesäcke sind ideal für diese Technik, da sie die Feuchtigkeit gut speichern. Die Installation wurde regelmässig überwacht, es war auch ein Spezialist vor Ort. Am Wochenende hat Schlossherr Peter Jud jeweils nachgegossen. Zusätzlich zu den Jutesäcken wurden die Baugerüste, die schon mit einem Netz versehen sind, noch mit Leintüchern abgedunkelt. «Das war aufwendig, aber wir konnten nicht wegen des Wetters stoppen», sagt Hächler. Der Bauablauf muss eingehalten werden.

Das grüne Gift ist weg

Ansonsten laufen die Sanierungsarbeiten auf dem Schloss nach Plan. Die Arbeiten am Dach des Bernerhauses sind abgeschlossen. «Der Dachstock wurde verstärkt, eine neue Dachschalung erstellt und alle kaputten Ziegel ersetzt», sagt Hächler. Die neuen Biberschwanzziegel stammen zum Teil ebenfalls von älteren Gebäuden. Dachdecker heben zum Beispiel beim Abreissen von alten Häusern gute Ziegel auf. Aus solchen und neuen Ziegeln entstand das neue Dach des Bernerhauses. Auch die Mauer des Ringturmes neben dem Ritterhaus ist fertig saniert. Hier wurden die Fugen entfernt und ersetzt. Auch der Efeu ist endlich weg. In der Vergangenheit als schön erachtet, hat das grüne Gift sich in die Fassade gefressen und Schäden verursacht. Die Fenster des Ritterhauses bekommen ebenfalls ein Lifting. Die Fenster bestehen aus runden Glasscheiben – wegen ihrer Form Mondgläser genannt – und sind mit Blei eingefasst. Nur noch wenige Handwerker nehmen sich dieser Scheiben an.

Auch die Dächer der Landvogtei Ost und des Ritterhauses werden saniert, allerdings nicht so tiefgreifend wie dasjenige des Bernerhauses. Trotzdem wird jeder Ziegel von den Dachdeckern in die Hand genommen und auf seinen Zustand überprüft.

Bistro-Baubewilligung erteilt

Als Nächstes wird mit dem Umbau der Innenräume des Bernerhauses begonnen. Das Personal der Stiftung Stapferhaus ist ausgezogen – zusammen mit dem Namen des Gebäudes, das nun wieder Bernerhaus genannt wird. An seiner letzten Sitzung hat der Stadtrat die Baubewilligung für die Umnutzung der Büroräume zu einem Bistro im Erdgeschoss sowie Seminarräumen im Obergeschoss erteilt. Der Umbau muss spätestens bis zur Saison 2019 abgeschlossen sein und auch die Fassadenrenovation des Bernerhauses muss noch dieses Jahr fertig werden. Dank der Jutesack-Klimaanlage sind die Arbeiten zeitlich auf Kurs, das gleiche gilt für die Kosten. Die Fassadenrenovation und der Umbau des Bernerhauses kosten je 1,9 Millionen Franken.

Neben dem Wetter mussten die Arbeiter noch auf etwas anderes Rücksicht nehmen: Unter dem Dach des Ritterhauses nisteten Dohlen. Bis Ende Juni haben die Tiere Schonzeit, erst als die Jungen ausgeflogen waren, konnte am Bereich um die Nistkästen gearbeitet werden. Die Arbeiten schienen den Dohlen nichts auszumachen, im Gegenteil. «Die sind sehr intelligent», sagt Hächler. Die Vögel schienen Freude am Gerüst zu haben, wo sie vor ihren Nestern sitzen und den Arbeitern zuschauen konnten. Und – wenn diese nicht aufgepasst haben – gelegentlich etwas stibitzten.