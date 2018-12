Prozessoptimierungen. Schlanker Verwaltungsapparat: In der Vergangenheit war der politische Druck von bürgerlicher Seite auf den Stadtrat Lenzburg gestiegen.

Nun hat der Stadtrat gehandelt, dem Leitsatz einer dienstleistungsorientierten Verwaltung folgend. In den letzten Monaten wurde die Verwaltung «durchleuchtet». In gewissen Bereichen sollen nun die Organisationsstrukturen angepasst werden. Am Donnerstag hat der Stadtrat den Einwohnerrat über die Ergebnisse der Reorganisation der Stadtverwaltung informiert. Diese soll bereits ab 1. Januar 2019 in Kraft treten. Bei der Präsentation der neuen Strukturen hielt Stadtammann Daniel Mosimann fest, man sei nicht mit dem Brecheisen vorgegangen. «Was gut läuft, wird belassen. Der Hebel wurde dort angesetzt, wo es weniger gut läuft.»

Die einschneidendsten Veränderungen erfährt das heutige Stadtbauamt. Das erstaunt nicht weiter, war doch dort der Handlungsbedarf am grössten. Diesen Umstand versuchte Stadtammann Mosimann auch nicht unter den Teppich zu kehren. «Im Moment besteht ein erheblicher öffentlicher Druck auf das Stadtbauamt. Es wird gut hingeschaut», sagte er bei der Präsentation. Im Försterhaus, wo die verschiedenen Abteilungen des Bauamts untergebracht sind, laufen denn auch die Fäden von grossen Projekten zusammen. Dazu gehören die laufende Gesamtrevision der Nutzungsplanung und die zahlreichen laufenden und geplanten kostenintensiven Bauvorhaben.

Immobilien-Kompetenzzentrum

Das Bauamt wird neu aufgestellt, die Chefposition nach dem Abgang von Helen Bisang nicht wiederbesetzt. Die Verantwortlichkeiten werden auf die Abteilungen Tiefbau & Verkehr, Stadtplanung & Hochbau sowie Immobilien verteilt.

Das politisch arbeitsintensive Stadtbauamt hat auch im Stadtrat Konsequenzen. Neu ist nicht mehr ein Stadtrat für dieses Ressort zuständig, die Aufgaben werden auf zwei Stadträte, das heisst auf zwei Ressorts, aufgeteilt. Der seit Anfang Jahr zuständige Ressortvorsteher Martin Stücheli führt neu das Ressort «Bau, Umwelt»: Dazu gehören die Abteilungen Tiefbau & Verkehr und Stadtplanung & Hochbau. In einem neu geschaffenen Ressort «Immobilien, Forst» werden die Immobilien und die Forstdienste Lenzia geführt. Dieses steht unter der Leitung von Stadtrat Martin Steinmann. Dieser Bereich soll in Zukunft sogar noch ausgebaut werden. Geplant ist, im Bauamt ein Kompetenzzentrum für Immobilien einzurichten. Dafür wird eine neue Stelle geschaffen.