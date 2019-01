Lenzburg stellt seine Ortsbürgergemeinde neu auf. Zur Reorganisation gehört auch die Schaffung eines Beirats für die Ortsbürgergemeinde. Dieser soll den Stadtrat in Belangen rund um die Ortsbürgergemeinde beraten. Der Stadtrat hat die acht Mitglieder dieses Beirats für den Rest der laufenden Amtsperiode 2018/2021 selbst gewählt. Dem Beirat gehören an: Andreas Buri, Katharina Häusermann, Katharina Scholl-Debrunner und Ruth Steiner-Dätwyler als Aktuarin mit beratender Stimme. Weiter vertritt Urs Niederhauser die Forstbetriebskommission, Barbara Gurini-Meyer die Ortsbürgerkulturkommission, Remo Keller die Finanzkommission und Gottfried Kneuss die Kommission Kies und Rekultivierung. Die Ortsbürgergemeinde fördert das kulturelle Leben und die Traditionen in der Stadt Lenzburg. Die finanziellen Mittel dazu generiert sie aus Erträgen eigener Immobilien, dem Abbau von Kies und aus dem ortsbürgerlichen Forst. (MIK)