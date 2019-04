Ein 81-jähriger Mann hat am 6. November 2017 in Lenzburg Elida Osmani auf einem Fussgängerstreifen angefahren. Die 19-Jährige starb im Spital an ihren schweren Verletzungen. Jetzt steht der Prozesstermin fest: Der Autofahrer muss sich am 9. Mai 2019 vor dem Lenzburger Bezirksgericht verantworten. Das teilen die Gerichte Kanton Aargau am Mittwoch mit. Der Prozess ist auf einen Tag angesetzt. Zu Beginn wird der Beschuldigte befragt. Danach folgen die Parteivorträge.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Beschuldigten fahrlässige Tötung, Führen eines Motorfahrzeuges trotz Entzug des Führerausweises sowie Missachtung der Höchstgeschwindigkeit innerorts vor. Sie verlangt eine unbedingte Gefängnisstrafe von 15 Monaten.