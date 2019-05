Ein 81-jähriger Mann hat am 6. November 2017 in Lenzburg Elida Osmani auf einem Fussgängerstreifen angefahren. Sie verstarb an ihren Verletzungen. Am Donnerstag kommt es zum Prozess. Aus der Anklageschrift geht hervor: Der Rentner hatte 0,2 Promille Alkohol im Blut.