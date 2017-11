Familie, Freunde und Bekannte haben in den letzten Tagen in Lenzburg und Mazedonien Abschied von Elida (19) genommen. Die Unfalluntersuchung ist noch nicht im Gange. Klar ist einzig, dass Elida am Montagabend auf einem Fussgängerstreifen in Lenzburg von einem 80-jährigen Rentner angefahren und dabei tödlich verletzt worden ist.