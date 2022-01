Region Lenzburg «Der Trend geht in Richtung ‹digitale Gemeindekanzlei›»: Lieber zum Computer greifen als persönlich vorsprechen Es gibt zwar nur noch wenige Dienstleistungen, die einen Besuch auf der Gemeindekanzlei notwendig machen, doch es gibt sie noch. Mit der Homeoffice-Pflicht ist dies aber schwierig vereinbar. Die Gemeinden der Region Lenzburg lösen das Problem unterschiedlich.

Hunzenschwil bittet darum, nicht persönlich im Gemeindehaus vorbeizukommen. Bild: zvg

Der Bundesrat hat eine Homeoffice-Pflicht verhängt – und vorerst bis Ende Februar verlängert. Nach bald zwei Jahren Pandemie ist relativ klar, wer von zu Hause aus arbeiten kann und wer nicht. Relativ. Gemeindekanzleien machen vielerorts einen Spagat, der durch die hochansteckende Virusvariante noch vergrössert wird.

Hunzenschwil etwa hat erst diese Woche Folgendes auf der Website publiziert: «Aufgrund der aktuellen Situation (Covid-19) bitten wir Sie, persönliche Vorsprachen im Gemeindehaus wenn immer möglich zu vermeiden. Viele Dienstleistungen können über das Telefon abgewickelt werden.» Der Hinweis, so sagt Gemeindeschreiberin Colette Hauri, sei präventiv platziert worden. «Unsere Mitarbeiter sind bisher glücklicherweise verschont geblieben.» 14 Personen arbeiten in fünf Abteilungen auf der Kanzlei von Hunzenschwil. «Im Worst Case könnte der Betrieb mit lediglich einer Person für Schalter und Telefon und natürlich mit viel Verständnis von Seiten der Bevölkerung aufrechterhalten werden.»

Grössere verteilen, kleinere müssen bibbern

Um den schlimmsten Fall zu vermeiden, werden in Hunzenschwil und anderen befragten Gemeinden Schutzmassnahmen umgesetzt. Dintikon beispielsweise sei «in der glücklichen Lage, dass unsere Räumlichkeiten grosszügig sind und zusätzlich mehr Einzelbüros angeboten werden können», sagt Gemeindeschreiber Pirmin Kohler. Die Stadt Lenzburg teilt ihre 150 festangestellten Mitarbeitenden wo immer möglich so in Schichten ein, dass sie sich ins Homeoffice und mehrere Büros verteilen können.

Kleine Gemeinden haben meist weniger Mitarbeitende, was zwar das verteilen einfacher macht, aber auch das Risiko erhöht. Drei Angestellte sind in der Kanzlei von Egliswil tätig. Würden sie an Corona erkranken, müsste der Schalter geschlossen werden, sagt Gemeindeschreiberin Sabrina Sigrist.

Fast alles am Computer machbar

Aber: Viele Dienstleistungen können online erledigt werden. Vor Ort kämen, so sind sich die befragten Gemeinden einig, meist nur noch ältere Personen oder ausländische Staatsangehörige. Das klassische «ufd Gmeind goh» ist kaum noch nötig, mit Ausnahmen wie etwa ID-Anträge, Beglaubigungen oder auch, um SBB-Tageskarten abzuholen. Einige Kanzleien schliessen den Schalter deshalb ganz, bieten aber an, auf telefonische Voranmeldung hin vor Ort zu sein.

Der Kanton findet das trotz Homeoffice-Pflicht schwierig. «Eine vollständige Schliessung der Verwaltung erachte ich eher als problematisch. Indes hängt eine Beurteilung nicht zuletzt davon ab, wie rasch allenfalls ein Termin vor Ort vereinbart werden kann», sagt Martin Süess, Leiter des Rechtsdiensts der Gemeindeabteilung des Departements für Volkswirtschaft und Inneres.

Dienstleistungen ganz ins Web verschieben?

Süess sagt aber auch: «Grundsätzlich geht der Trend in Richtung ‹digitale Gemeindekanzlei›.» Ob künftig wirklich alles elektronisch abgewickelt werden könne, sei seitens des Kantons aber schwierig zu sagen.

Ein Schritt in die Richtung ist das Projekt Fit4Digital, ein digitaler Service, mit dem die Aargauer Gemeindeammännerversammlung den Gang an den Schalter überflüssig machen will. Was das genau bedeutet, kann bald in Seon erfahren werden. Die Gemeinde lädt am 17. März zu einem Workshop, an dem über den Aufbau des Smart Service Portals informiert und in einem Workshop besprochen wird, was sich Nutzer und Nutzerinnen wünschen. Eingeladen seien Personen aus Seon aber auch aus Nachbargemeinden. Anmelden muss man sich bis spätestens 15. Februar unter kanzlei@seon.ch, Stichwort Fit4Digital.