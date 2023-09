Region Lenzburg Der Gemeindeverband hat ein neues Zielbild: «Der Fokus muss sein, die Region zu stärken» Delegierte des Lebensraums Lenzburg Seetal (LLS) tagten auf der MS Delphin in Meisterschwanden.

Die Vorstandssitzung des Lebensraums Lenzburg Seetal (LLS) fand am 27. September in Meisterschwanden auf der MS Delphin statt. Bild: Eva Wanner

Papierig klang die Traktandenliste der Vorstandssitzung des Lebensraums Lenzburg Seetal (LLS). Die Hauptthemen des Verbands von 26 Gemeinden: das Budget und das «Zielbild 2024+». Zur Fröhlichkeit trotz vermeintlich trockener Materie trugen am Mittwochabend aber zwei Faktoren bei. Erstens der Ort, an dem getagt wurde: auf der MS Delphin der Schifffahrtsgesellschaft Hallwilersee. Das Schiff blieb zwar in der Werft, das wiederum ermöglichte aber den zweiten Erheiterungsfaktor: Joya, die Katze, die bei der Werft lebt, kam plötzlich rein, strich um die Beine der anwesenden Delegierten und holte sich Streicheleinheiten ab.

Holte sich Streicheleinheiten von den Delegierten: Joya, bei der Werft. Bild: Eva Wanner

Das Budget, das einen Aufwand von 92’000 Franken und einen Ertrag von 38’000 Franken vorsieht, wurde nach kurzer Diskussion angenommen. Weg fällt der Posten Taxito. Das spontane Mitfahrsystem, wie es auf der Website beschrieben wird, funktioniert so: Ein Fahrgast sucht einen Taxito-Standort auf, schickt den gewünschten Zielort per SMS an Taxito, Autofahrende sehen das und können sich spontan entscheiden, jemanden mitzunehmen. Bislang lief die Organisation über den LLS. Nun kümmern sich Fahrwangen, Hitzkirch, Hochdorf, Schongau, Bettwil, Buttwil und Muri selbst darum.

«Der Fokus muss sein, die Region zu stärken»

Ebenso das neue Zielbild. Die darin verankerte Vision lautet: «Wir sind eine lebendige Region, die von der Vielfalt, dem Engagement und dem Ideenreichtum unserer Mitgliedsgemeinden profitiert. Wir stärken unser regionales Verständnis über thematische Zusammenarbeit, die auf den Bedürfnissen und Potenzialen unserer Region basiert.» Verbandspräsident Daniel Mosimann betonte mehrfach: «Der Fokus muss sein, die Region zu stärken.» Verschiedene Perspektiven und Meinungen würden dazu beitragen, dass alle voneinander profitieren können. Dafür müssen die Gemeinden Themen liefern.

Ein Delegierter wollte wissen, wann das Zielbild wieder überarbeitet wird. Das letzte wurde 2018 verabschiedet. Einen fixen Termin gebe es dafür nicht, so Mosimann. Man müsse sich laufend fragen, ob man auf gutem Weg sei, und allfällige Anpassungen diskutieren.