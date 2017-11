Dass der 80-jährige Mann, der die Frau zu Tode fuhr, keinen Führerausweis mehr hatte und sich dennoch hinters Steuer setzte, macht ihn zur Zielscheibe der öffentlichen Kritik. Tatsächlich ist sein Verhalten nicht zu entschuldigen. Dafür wird er sich vor Gericht verantworten müssen, die Vorstrafen wegen massiver Geschwindigkeitsüberschreitung lassen ein hartes Urteil erwarten.

Dass die Angehörigen nun Massnahmen gegen den Unfallfahrer fordern, ist verständlich. Wer derart verantwortungslos handelt, darf nie mehr ein Auto lenken. Ob der Rentner aber die alleinige Schuld am tragischen Tod von Elida trägt, ist bei aller Empörung nicht klar.

Zwar muss ein Lenker sein Auto beherrschen und auf Sichtweite anhalten können – gerade vor einem Fussgängerstreifen. Doch auch die Fussgänger, die dort grundsätzlich Vortritt haben, könnten für mehr Sicherheit sorgen.

«Warte, luege, lose, laufe»: So hiess das Sprüchlein im Verkehrsunterricht im Kindergarten oder in der Schule früher. Heute lautet der Slogan, wenn es um das Verhalten am Fussgängerstreifen geht: «Rad steht, Kind geht». Die Merksprüche, die für Kinder gedacht sind, gelten auch für Erwachsene.

Wer auf sein Handy schaut, hat Mühe mit dem «Luege», wer zu laut Musik hört, kann nicht zugleich auf den Verkehr «lose», wer losläuft, wenn das Auto noch rollt, bringt sich in Gefahr: Was banal klingt, ist ein Rezept gegen tragische Unfälle.