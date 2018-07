Der Kantonspolizei ist am Montag in Möriken ein besonders eiliger Autofahrer ins Netz gegangen. Ein 37-Jähriger brauste mit 151 km/h an einem im Ausserortsbereich aufgestellten Radarmessgerät vorbei.

Weil mit der Geschwindigkeitsüberschreitung der Raser-Tatbestand erfüllt wurde, eröffnete die Staatsanwaltschaft eine Strafuntersuchung. Das Auto wurde sichergestellt, der Führerausweis dem Schnellfahrer abgenommen.

Der Vorfall hatte sich gemäss Polizeiangaben vom Dienstag am frühen Montagabend auf der Bruneggerstrasse abgespielt. Erlaubt sind in diesem Bereich 80 km/h.