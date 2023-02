Radwegnetz Radweg wird im Herbst gebaut – wenn der Landerwerb klappt Der Kanton will eine grosse Lücke im Radwegnetz schliessen. Die letzte Hürde für die Verbindung von Staufen via Lenzburg nach Seon ist der Landerwerb.

Im Herbst soll der Bau des Velowegs von Staufen via Lenzburg nach Seon beginnen. Bild: Anja Suter

Viele Wege führen nach Seon. Allerdings nicht unbedingt mit dem Velo; zumindest keine sicheren entlang der Kantonsstrasse. Zwar ist ein Projekt für eine Radroute von Staufen über Lenzburg nach Seon seit über 20 Jahren im Kantonalen Richtplan eingetragen. Realisiert wurde aber erst eine der Etappen; jene in Staufen.

Beim zweiten Streckenabschnitt, von Staufen via Lenzburg bis Birren in Seon, soll noch in diesem Jahr mit dem Bau begonnen werden. Das hat der Kanton vergangenes Jahr kommuniziert – und hält am Zeitplan fest. Wenn auch mit einem Aber: «Aktuell laufen vom zweiten Streckenabschnitt die Landerwerbsverhandlungen», sagt Christoph Nünlist, Projektleiter der Abteilung Tiefbau, auf Anfrage. «Es kann immer noch sein, dass jemand den Vertrag nicht unterschreibt.» Das sei allerdings die letzte Hürde, die einem Baubeginn im Herbst noch im Weg stehen könnte. Das Abarbeiten der Einwendungen und die Gutheissung zum Projekt vom Regierungsrat wurden erfolgreich abgeschlossen.

Bereits im Gang seien die Vorbereitungen für die dritte Etappe, die vom Birren bis zum Zirtel (Ziertalstrasse) in Seon führen soll. Das Landerwerbsverfahren wurde gemäss Nünlist auch für diesen Abschnitt gestartet; geht auch da alles glatt und widerspruchslos über die Bühne, wird ab Sommer 2024 gebaut.