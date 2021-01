Provisorium In Lenzburg fällt ein Tabu: Das ehemalige KV wird für die Primarschule genutzt Es kommt Leben seit dem Sommer leerstehende Hünerwadelhaus. Weil sich die Schulprojekt «Bleiche»-Sanierung und «Mühlematt»-Ausbau verzögert haben und weiter verzögern, braucht es mindestens ein Provisorium.

Steht seit dem Sommer 2020 leer: das Hünerwadelhaus, das Sitz der Stadtverwaltung Lenzburg («Lenzburg 21») hätte werden sollen.

Ruth Steiner

Im Herbst soll das Volk über die Kredite für die «Bleiche» und das Schulhaus «Mühlematt, 2. Etappe» abstimmen. Das sagte Stadtammann Daniel Mosimann (SP) im «Lenzburger Bezirksanzeiger» – und er hat damit in Politiker- und Schulkreisen für Verwunderung gesorgt. Denn die Schule leidet, als Folge des Bevölkerungswachstums, unter akuter Platznot. Neue Räume sind dringend nötig.

Volksabstimmung erst am 25. September

Als der Einwohnerrat im März vergangenen Jahres über 4,6 Millionen Franken für die «Bleiche»-Sanierung debattierte, war der Zeitdruck ein wichtiges Thema. Es hiess, man müsse teure Provisorien verhindern. Dennoch wies das Parlament die Vorlage knapp zurück.

Im Juni gingen wurden dann die zwei Planungskredite für den «Bleiche»-Umbau und die Erweiterung des Schulhauses «Mühlematt» problemlos genehmigt. Mit dem klaren Zeitplan, dass die Lenzburger am 7. März 2021 über die Baukredite im Gesamtumfang von 10 Millionen Franken abstimmen können.

Ende Oktober kündigte Mosimann an, die Behandlung der beiden Schulgeschäfte durch den Einwohnerrat müsse auf den März verschoben werden. Und jetzt gibt es nochmals eine Verzögerung. «Die beiden Vorlagen werden dem Einwohnerrat an der Sitzung vom 6. Mai zur Beschlussfassung vorgelegt», erklärte Mosimann gestern auf Anfrage der AZ. Die Volksabstimmung sei dann für den 25. September vorgesehen. Also an dem Wochenende, an dem der erste Wahlgang der brisanten Stadtratswahlen stattfindet (drei Vakanzen).

«Die genauen Kosten werden zur Zeit ermittelt»

Wie hatte es zu dieser grossen Verzögerung kommen können? Folgt man den Erklärungen von Stadtammann Mosimann, so ist das Parlament dafür mitverantwortlich. «In der Debatte vom vergangenen Sommer verlangte der Einwohnerrat, dass die Baukreditvorlage in drei Varianten aufgezeigt wird», sagt Mosimann. Konkret: 2. Etappe gemäss Wettbewerbsprogramm (zweigeschossig); 2. Etappe mit einem zusätzlichen Geschoss (dreigeschossig), das sofort realisiert wird; 2. Etappe mit einem zusätzlichen Geschoss (dreigeschossig), die Aufstockung wird zu einem späteren Zeitpunkt realisiert.

Der Lenzburger Stadtammann Daniel Mosimann im Rathaus Lenzburg. Britta Gut

Das vertiefte Variantenstudium inklusive Kostenberechnungen benötige einen grösseren Zeitbedarf, so Mosimann. Zudem würden im Zusammenhang mit einer möglichen Aufstockung der 2. Etappe des Schulhauses «Mühlematt» Nutzungsänderungen in der «Bleiche» geprüft. «Die genauen Kosten werden zur Zeit ermittelt.» Man könne aber festhalten, dass eine dreigeschossige Erweiterung des Schulhaus Mühlematt sicher teurer sei als die ursprünglich vorgesehene zweigeschossige Variante. Die dreigeschossige Variante ist von Einwohnerräten ins Spiel gebracht worden.

Primarschule braucht im August dringend Platz

Wenn das Volk erst im Herbst über die Baukredite entscheiden kann, verzögert sich die Realisierung und schliesslich auch die Inbetriebnahme. Sommer 2021 ist längst Illusion und auch Sommer 2022 nicht mehr möglich. «Mit dem geplanten Terminprogramm sollten die Vorhaben auf Beginn des Schuljahres 2023/24 bereit stehen», sagt Mosimann.

«Die Möglichkeit für weitere Zwischennutzungen des Hünerwadelhauses besteht, wir werden jede Anfrage genau prüfen.»

Weil aber die Primarschule in der «Mühlematt» schon in wenigen Monaten (im August) zusätzlichen Raum benötigt, braucht es ein Provisorium. Und da kommt nun ein Gebäude ins Spiel, dessen weitere Nutzung für die Schule vom Stadtrat bisher ausgeschlossen wurde: Seit der Schliessung des KV Lenzburg im letzten Sommer steht das stadteigene Hünerwadelhaus leer. Es hätte im Rahmen des Konzentrationsprogramms «Lenzburg 21» die Verwaltung aufnehmen sollen. Doch nach der Rückweisung des Projektes durch den Einwohnerrat verzögert sich dessen Realisierung um eine unbestimmte Zeit, wohl Jahre.

Tagesstrukturen ins Hünerwadelhaus

Mosimann sagt: «Die Tagesstrukturen inklusive dem Mittagstisch werden im kommenden Sommer Räumlichkeiten im Hünerwadelhaus beziehen können.» Dies, bis die «Bleiche» bezugsbereit sei. «Mit diesem Wegzug aus dem Schulhaus ‹Mühlematt› wird der Schulraumengpass auf Beginn des Schuljahres 2021/22 behoben», so Mosimann. Keine Aussage macht er, ob dann 2022/23, wenn etwa weitere Räume benötigt werden, ein zusätzliches Provisorium nötig wird.

Ganz generell will der Stadtrat das Hünerwadelhaus nicht länger leer stehen lassen. «Die Möglichkeit für weitere Zwischennutzungen besteht, wir werden jede Anfrage genau prüfen», sagt Mosimann.