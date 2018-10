Von Gesetzes wegen habe die fürsorgerische Unterbringung in einer "geeigneten Einrichtung" zu erfolgen, schreiben die Gerichte Aargau in einer Mitteilung. Nach Rechtssprechung des Bundersgerichts handle es sich dabei in der Regel um eine psychiatrische Einrichtung – nicht jedoch um eine Strafanstalt. Tobi B. war seit 2012 in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Lenzburg fürsorgerisch untergebracht.

Das Bundesgericht hatte das Familiengericht Lenzburg mehrmals darauf hingewiesen, eine geeignete psychiatrische Einrichtung für den heute 28-Jährigen zu finden. Diese wurde nun gefunden: Die fürsorgerische Unterbringung von Tobi B. wird in eine Institution im Kanton Zürich verlegt.

Der Entscheid des Familiengerichts wurde nicht angefochten und ist daher rechtskräftig.