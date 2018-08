Seit 1876 gibt es die Hülsenfabrik Lenzhard. Und in all diesen Jahren hat die Fabrik nie Munition produziert, sondern Karton. Das Unternehmen wurde als Kartonagenfabrik J. Langenbach AG in Lenzburg gegründet. Zu den Hülsen kam die Firma in den 30er-Jahren, anfangs produzierte sie vornehmlich Versandhülsen. «Heute stellen wir Hülsen für die Aufwicklungsindustrie her», sagt Geschäftsleiter Kurt Moser. Als Anschauungsbeispiel erwähnt er die Hülse, die sich im Inneren einer Alufolienrolle befindet. Die Hülsenfabrik Lenzhard stellt solche Rollen her, einfach grösser und für den industriellen Bereich. Dazu fertigt sie Kantenschutz-Lösungen an; Leisten aus Karton, welche Packeinheiten beim Transport schützen.

1989 wurde das Unternehmen an die deutsche Kunert Gruppe verkauft. 1996 zügelte die Firma, nachdem sie zehn Jahre lang in Rupperswil ansässig war, in einen Neubau im Industriegebiet Lenzhard in Niederlenz. Nun braucht die Hülsenfabrik mehr Platz, ein Baugesuch liegt noch bis zum 20. August auf. Die Produktionshalle soll um 3600 Quadratmeter erweitert werden. Das sind mehr als die Hälfte der bisherigen Fläche. «Mit der Erweiterung wird die gesamte Produktionsfläche 10'000 Quadratmeter betragen», sagt Moser. Grund für den Platzbedarf: Die Hülsenfabrik Lenzhard hat sich Anfang 2018 mit der Firma Cartub AG aus Zofingen zusammengeschlossen. «Neu produzieren wir auch Fibre Drums», sagt Moser. Das seien Kartonfässer, mit denen zum Beispiel Halbfabrikate der chemischen Industrie transportiert werden können. Im Erweiterungsbau soll die Produktion dieser Fässer sowie des Kantenschutzes untergebracht werden.

Alle Mitarbeiter der Cartub, die aus dem Zusammenschluss der IZag und der Jura Papier Meier AG hervorgegangen ist, wurden von der Hülsenfabrik Lenzhard übernommen. Mit dem Zusammenschluss ist die Hülsenfabrik von 25 auf 50 Mitarbeiter gewachsen, sagt Kurt Moser. Land für den Erweiterungsbau ist vorhanden. «Dank meiner Vorgänger haben wir Reserveland, auf dem wir bauen können.»