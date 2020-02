Präsident des Naturschutzvereins: «Hecken sind wichtig für Vögel, viele haben dort ihre Brutplätze»

Der Natur- und Vogelschutzverein Egliswil ist in einer komfortablen Lage: Er zählt 130 Mitglieder und an den Arbeitstagen versammeln sich immer rund 20 Helferinnen und Helfer. So auch am Samstag, als Heckenpflege auf dem Programm stand. «Hecken sind wichtig für Vögel, viele haben dort ihre Brutplätze», erklärte Thomas Thut, Präsident des Vereins. «Man muss sie aber richtig pflegen, damit nicht einzelne Baum- oder Straucharten überhandnehmen.» Das ist nämlich bei der Hecke, die am Samstag gestutzt wurde, der Fall. «Sie besteht vorwiegend aus Haselsträuchern», so Thut. Zudem sollten an verschiedenen Bächen Kopfweiden zurückgeschnitten werden.

20 Vereinsmitglieder und zwei Kinder trafen sich am Samstagmorgen beim Gemeindehaus. Sie waren gut ausgerüstet mit Sägen und Baumscheren. «Mit der Motorsäge arbeiten darf nur, wer eine Schnitthose trägt», rief Thut in Erinnerung. Einige Helferinnen und Helfer machten sich auf zum Bündtenbach, um die Weiden zu schneiden. Die meisten begaben sich zum Hof «Schneekasten», wo die Hecke steht, die ausgelichtet werden sollte. Dort dirigierte Rosmarie Wehrli die Männer an den Motorsägen. Die 70-Jährige kennt sich aus in der Natur. Sie arbeitete früher im Forst und an Naturschutzprojekten. Sie half bei der Auswahl der richtigen Bäume und Sträucher, die umgehauen werden sollten. «Die hohen Äste dort gehören zu einem Weissdorn, den musst du stehen lassen», wies sie einen Helfer an.