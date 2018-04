Herr Renfer, vergangene Woche hat der Gewerbeverein Seetal seine diesjährige Gwärbi, die Sega, abgesagt. Begründet wurde dies unter anderem mit der Konkurrenz des Online-Handels, zu kleinem direkten Profit für die Aussteller und zu vielen Messen in kurzer Zeit in der Region.

Erich Renfer: OK-Präsidentin Dorothee Schwarz hat an der letztjährigen «Lega» in Lenzburg in ihrer Eröffnungsansprache klar aufgezeigt, dass der Onlinehandel die persönliche Kundenbeziehung nicht aufzuwiegen vermag. Auch im Zeitalter des «elektronischen Geschäftens» braucht es die Plattform «Gewerbeausstellung», und zwar mit überregionaler Beteiligung. Der Ausstellungsbesucher will sich bei solchen Gelegenheiten nicht nur informieren, er will auch unterhalten werden.

Fakt ist: Im Kanton sind kürzlich Gewerbeausstellungen erfolgreich über die Bühne gegangen, zum Beispiel im Reusstal in Niederwil. Selbst im strukturschwachen Wynental haben sich in Zetzwil 60 Aussteller präsentiert. Im Seetal hat sich das Interesse an der «Sega» offenbar in engen Grenzen gehalten. Geht es dem Seetaler Gewerbe zu gut?

Ich denke nicht, dass es dem Seetaler Gewerbe «zu gut» geht, sonst würde man ja kaum versuchen, das Seetal mit dem Gemeindeverband Lebensraum Lenzburg-Seetal zu fördern.