Aktuell hat Charly Suter alle Hände voll zu tun: Die Ausbauarbeiten des jüngsten Bauprojekts der Wohnbaugenossenschaft Lenzburg (WGL) sind in vollem Gang: In der Überbauung «Lindenblick» an der Hauptstrasse zwischen Lenzburg und Schafisheim entstehen in Zusammenarbeit mit Grossverteiler Coop beziehungsweise dessen Stiftung zur Förderung von Wohnbaugenossenschaften 39 Wohnungen. Charly Suter präsidiert die WGL und führt die Baukommission des Neubauprojekts.

Mit dem Baufortschritt ist er zufrieden; die ersten Mieter sollten plangemäss im April 2019 einziehen können. Mit dem Bau des «Lindenblicks» hat die WGL Neuland betreten, indem sie gemeinsam mit drei andern Investoren eine Arealüberbauung realisiert. «Die übrigen drei verfolgen andere Interessen als wir als gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft. Und gerade deswegen ist die bisher gute Zusammenarbeit erfreulich», sagt Charly Suter. Architektur- und Baumeisterarbeiten hat man gemeinsam vergeben, jetzt diskutiert man über eine Kooperation bei den anstehenden Umgebungsarbeiten und einer gemeinsamen Hauswartung.

Der «Lindenblick» ist nur einen Steinwurf von der Zelgmatte entfernt – einem weiteren WGL-Leuchtturm mit 88 Wohneinheiten. Hier hat auch die WGL seit einigen Jahren ihren Geschäftssitz. Auf dem Spielplatz am Rande der Überbauung herrscht an diesem Hochsommertag emsiges Treiben.

Die rotbemalten Betonblöcke im Schatten des Innenhofs bieten bei dieser Hitze die perfekte Sitzgelegenheit fürs Gespräch. Und für einen Rückblick auf die Anfänge der Wohnbaugenossenschaft Lenzburg, die vor 60 Jahren, im August 1958 ins Leben gerufen wurde. Der Zeitpunkt kam nicht von ungefähr. In der Schweiz herrschte Wohnungsnot, die Mieten schossen in die Höhe. Der Bundesrat veranlasste einen «Beschluss über Mietzinse für Immobilien», die Kantone mussten Kontrollen einrichten.

In Lenzburg machten sich daraufhin einige politisch aktive Männer Gedanken darüber, wie man Arbeitern und Angestellten preisgünstige Wohnungen zur Verfügung stellen könnte. Die Lösung hiess Genossenschaftlicher Wohnungsbau. Das war die Geburtsstunde der WGL. Sie startete mit 23 Mitgliedern und einem Kapital von 32 500 Franken.

Das erste Land kostete 20 Franken

Die neu gegründete WGL machte sich umgehend an die Arbeit. Es dauerte nicht lange, und mit zwei 6-Familien-Häusern an der Ringstrasse Nord konnte das erste Bauprojekt realisiert und im Herbst 1960 bezogen werden. Der Landpreis für die knapp 4500 Quadratmeter betrug Ende der 50er-Jahre 20 beziehungsweise 25 Franken pro Quadratmeter.

Die Nachfrage nach preisgünstigen Wohnungen war gross. Obwohl eine Teuerungswelle das Land erfasst hatte, forcierte die WGL ihre Aktivitäten. In der Folge entstand die Überbauung Fünflindenstrasse mit dem markanten 11-stöckigen grünen Hochhaus, das heute noch das höchste Gebäude in Lenzburg ist. Mit der Überbauung Zelgmatte im Jahr 1996 erweiterte die WGL ihr Immobilienportefeuille im Westen der Stadt. In der Zwischenzeit waren noch Blöcke im Bölli in Niederlenz dazugekommen. Und aktuell nun der Neubau «Lindenblick».

«Die WGL ist gut aufgestellt», sagt ein zufriedener Vorstandspräsident Charly Suter. Suter war bis zu seiner Pensionierung vor drei Jahren Stiftungsleiter der heutigen Stiftung «Orte zum Leben» in Lenzburg. Suter lernte die WGL kennen, als er zahlbaren Wohnraum für seine Klienten suchte. Das Gedankengut der WGL gefiel dem SP-Mann und früheren Gemeindeammann von Tägerig dermassen gut, dass er begann, sich für die WGL zu engagieren. Zuerst als Vorstandsmitglied und seit zehn Jahren als deren Präsident. Die Arbeit sei überaus befriedigend, bei den Bauprojekten könne er selber immer wieder «etwas lernen», sagt der 66-Jährige und ergänzt: «Freiwilligenarbeit in Vereinen, in der Partei, oder wo auch immer Not am Mann war, hat mich während des gesamten Berufslebens begleitet.»

Die WGL beziehungsweise der gemeinnützige Wohnungsbau ist heute eine Herzensangelegenheit von Charly Suter. «Vielen Leuten fehlt schlicht das Einkommen, um auf dem normalen Wohnungsmarkt ein bezahlbare Daheim zu finden.» Jungen Menschen oder Familien mit einem tiefen Einkommen, älteren Leuten, die mit einer kleinen Rente auskommen müssen, diesen will die WGL «ein schönes Daheim bieten». Suter betont, dass die WGL für ihre Mieter jedoch keine Einkommensgrenze festgelegt habe. Massstab ist die Bewohnerzahl. Im Minimum gilt: Anzahl Wohnungsräume minus eins. Das heisst: In einer 4-Zimmer-Wohnung beispielsweise müssen mindestens drei Personen leben.

Neue Projekte suchen

Für Charly Suter ist klar: Der genossenschaftliche Wohnungsbau ist Zukunft; er muss sich weiterentwickeln. Und das nicht nur in städtischen Gebieten, sondern vermehrt auch auf dem Land. «Wir müssen weiterhin bezahlbaren Wohnraum schaffen.» Im Kanton Aargau seien dazu verschiedentlich Bestrebungen im Gange. Auch die WGL will weiter wachsen, obwohl nach den zwei Mehrfamilienhäusern «Lindenblick» im Moment keine weiteren Expansionspläne auf dem Tisch liegen. Diese dürften jedoch nicht allzu lange auf sich warten lassen.