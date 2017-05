Die fünf Vertreter der Post hatten einen schweren Stand. Sie versuchten am Donnerstagabend der Bevölkerung zu erklären, warum ihre Poststelle am Bärenplatz aufgehoben werden soll. Und welche Alternativen es gibt.

Die anwesenden Einwohner hatten ein ganz anderes Ziel: Sie wollen genau das verhindern, unter anderem mit über 2600 Unterschriften. «Ihr müsst die Menschen ernst nehmen», sagte der frühere Posthalter Mario Brem, Initiant der Unterschriftensammlung. «Es gibt keine bessere Lösung für unser Post, nur billigere.»

Ein gebrochenes Versprechen?

Der Aufmarsch in der Mehrzweckhalle war gross. Im Publikum sassen auch Interessierte aus Nachbargemeinden. Für diese ist die Fahrwanger Poststelle wichtig, ihre eigene Agentur bietet nicht alle Dienstleistungen an. «Fahrwangen und seine Post haben eine Zentrumsfunktion», sagte Gemeindeammann Patrick Fischer. Sein Meisterschwander Amtskollege Ueli Haller stellte klar: «Wir sind hier als Vertreter der ganzen Region.»

Auch Sarmenstorfer waren im Publikum zu sehen. Als die Post dort 2015 ihre Filiale schloss, hiess es, dass man grössere Postgeschäfte stattdessen in Fahrwangen erledigen könne. Der Vorwurf steht im Raum: Die Post hat ihr Versprechen gebrochen.

Vergleich mit Poststelle Wohlen erstaunte

Der Informationsabend verlief trotz emotionaler Voten sachlich – obwohl die Vertreter der Post mehrere Steilpässe für verärgerte Zwischenrufe lieferten. «Der volle Saal ist ein schöner Anblick», sagte ein Post-Kadermann in seiner Begrüssung. Kopfschütteln im Saal. Gerne ist kaum jemand gekommen.

Die Post-Verantwortlichen erläuterten darauf mit Worten und Videos, wie sich die Welt der Post verändert hat. Die Kunden wollten Post-Dienste überall nutzen, das Smartphone etwa sei sehr wichtig geworden. «Wer von Ihnen hat heute auf dem Handy die Zeitung gelesen?», fragte einer der Post-Vertreter das Publikum. «Ich nicht», kam die Antwort dutzendfach, begleitet von Kopfschütteln des vorwiegend älteren Publikums. Ein schlechter Start in den Abend.

Die Post-Verantwortlichen erklärten dann, warum die Fahrwanger Poststelle aufgehoben werden soll: Diese sei unrentabel – eine Aussage, die Erstaunen auslöste. Es habe immer Leute in der Filiale, sagte eine Frau, auch von Nachbargemeinden.

Harte Zahlen lieferte die Post auf Nachfrage nicht, aber Tendenzen: Demnach ist bei der Fahrwanger Postfiliale der Briefverkehr zwischen 2010 und 2016 um drei Prozent zurückgegangen. Das Gesamtvolumen entspricht einem Viertel vom Volumen der Wohler Poststelle – ein Vergleich, der stutzig machte. Wohlen hat knapp 16'000 Einwohner, Fahrwangen rund 2100.

Hauszustellung als letzte Option

Als Alternative zur heutigen Filiale am Bärenplatz will die Post in Fahrwangen eine bediente Postagentur in einem Partnerbetrieb aufbauen, einem Laden zum Beispiel. Für Geschäftskunden aus Fahrwangen und den Nachbargemeinden wird eine spezielle Lösung gesucht, hiess es. Einen unbedienten Geschäftskunden-Schalter zum Beispiel, den man mit Badge öffnen kann.

Eine definitive Lösung konnte die Post am Donnerstagabend nicht präsentieren, Gespräche mit möglichen Partnern laufen noch. In Fahrwangen dürfte die Suche nicht einfach sein: In der Gemeinde gibt es keinen Dorfladen wie einen Volg, der sich als Agentur anbietet.

«Was passiert, wenn Sie keinen Partner finden», fragte deshalb Gemeinderat Silvan Zülle. «Gibt es dann weder eine Poststelle, noch eine Agentur bei uns?» Ein Postvertreter antwortete: «Die letzte Option ist eine Hauszustellung, wie wir sie in kleinen Gemeinden anbieten.» Fahrwangen hätte damit gar nichts mehr. «Das ist keinen Drohung, denn wir wollen diese letzte Option nicht», hielt der Post-Vertreter fest, und versprach: "Wir finden eine Lösung."

Was er damit durchblicken liess: Das Ende der Fahrwanger Poststelle in der heutigen Form scheint beschlossene Sache.