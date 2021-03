Polizeimeldung Unterwegs mit 1 Promille: 36-jähriger Kroate verursacht mehrere Kollisionen und muss Ausweis abgeben Am Donnerstagabend fiel der Autofahrer zwischen Lenzburg und Bremgarten mit einer gefährlichen Fahrweise auf. Gegen ihn wurde nun eine Strafuntersuchung eröffnet.

(az) Ein alkoholisierter 36-jähriger Kroate verursachte am Donnerstagabend zwischen Lenzburg und Bremgarten mehrere Kollisionen. Wie die Kantonspolizei Aargau berichtet, sei niemand dabei verletzt worden. Die Staatsanwaltschaft hat nun eine Strafuntersuchung gegen ihn eröffnet und eine Blut- und Urinprobe angeordnet. Seinen Führerausweis musste der Kroate auf der Stelle abgeben.

Wie die Polizei ausführt, sei der Lenker von Lenzburg in Richtung Bremgarten gefahren. Unterwegs habe er trotz Gegenverkehr mehrere Fahrzeuge überhol, ein Fahrzeug dabei gestreift und unbeirrt in Richtung Dottikon weitergefahren. In Wohlen habe er erneut eine Streifkollision verursacht und sei schliesslich nach Hause gefahren. Mit einem Atem-Alkoholtest konnte die Polizei feststellen, dass der 36-Jährige stark alkoholisiert war. Der Test habe einen Wert über 1 Promille ergeben.

Die Kantonspolizei suche nun Auskunftspersonen, welche Angaben zum Fahrverhalten sowie zum orangenen Fahrzeug machen können. Diese sind gebeten, sich mit der Mobilen Polizei in Schafisheim (Tel. 062 886 88 88) in Verbindung zu setzen.