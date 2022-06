Dintikon Philipp Koch (37) wird vermisst – Hinweise gesucht Anfang Mai meldete der Arbeitgeber von Koch, dass der Mitarbeiter über mehrere Wochen nicht zur Arbeit erschienen sei. Seither gilt er als vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise.

Philipp Koch wird vermisst. Kapo Aargau

Die Kantonspolizei Aargau und Familienangehörige suchen den 37-jährigen Philipp Koch. Sein Arbeitgeber hatte anfang Mai gemeldet, dass Koch schon seit einigen Wochen der Arbeit ferngeblieben sei. Abklärungen seitens der Polizei und der Familie seien bis jetzt erfolglos geblieben, teilt die Kapo mit, es bestünden «keine Anhaltspunkte über seinen Verbleib». Seit dem 1. April gilt Koch als vermisst.

Personen, die Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten machen können, werden gebeten, sich an die Kantonspolizei in Lenzburg (Telefon 062 886 01 17) oder an jeden Polizeiposten zu wenden.