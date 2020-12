Polizei schliesst technische Ursache aus: Ist die Waldhütte ein Corona-Opfer oder war es Brandstiftung?

Haben in der Nacht von Samstag auf den Sonntag Leute beim Waldhaus Länzerthütte gefeiert und dabei nicht die notwendige Vorsicht walten lassen? Ist der Brand des einfachen Holzhauses eine indirekte Folge von den neuen Coronamassnahmen (alle Lokale sind ab 19 Uhr geschlossen)?

Oder hat ein Brandstifter in Lenzburg zugeschlagen? Fest steht: Ein Helikopterpilot meldete in der Nacht auf Sonntag kurz vor drei Uhr morgens, dass er beim Überflug des Lenzburger Waldes einen Brand entdeckt habe.

An der Hütte entstand ein Totalschaden

«Die ausgerückte Patrouille der Kantonspolizei Aargau konnte feststellen, dass das Waldhaus Länzerthütte in Lenzburg in Vollbrand stand», heisst es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei. Das Feuer sei durch die Feuerwehr gelöscht worden, an dem Waldhaus entstand jedoch ein Totalschaden.